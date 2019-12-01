Presentan estudiantes UTC proyectos con visión global

Corregidora, Querétaro, 14 de agosto del 2025.- Como parte del desarrollo de propuestas de innovación y tecnología en la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), estudiantes de la Ingeniería en Mecatrónica presentaron la etapa final de proyectos orientados a resolver problemáticas reales, explorando tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) y sistemas embebidos, fomentando la innovación desde las aulas.

Durante el evento el rector, Alberto Lugo Ledesma, felicitó a las y los estudiantes por la creatividad y el nivel técnico demostrado para el desarrollo de cada prototipo, y los invitó a continuar adquiriendo más herramientas, tales como los idiomas, ya que ello abre las puertas a opciones de movilidad académica nacional e internacional que les permita enfrentarse a retos diferentes y nuevas formas de aprendizaje.

“Proyectos como estos, no sólo fortalecen la formación académica, sino que acercan a nuestros estudiantes a la solución de problemas reales con impacto local y global. Con estos ejercicios, nuestra meta es que el talento UTC se convierta en un motor de innovación que trascienda fronteras”, puntualizó.

Un ejemplo de esta proyección internacional es el caso de Jorge Martínez Rojas, quien, gracias a su desempeño y al programa Contigo, Beca Embajadores, viajó a Osaka, Japón, para realizar una estancia en el Centro de Investigación MIRAI, donde completó el curso “Japan Innovation and Technology Program 2024”, participando en proyectos de tecnologías emergentes alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre las propuestas se desarrollaron soluciones como un dispensador inteligente de bancos de batería con tecnología RFID; un sistema IoT para gestión del transporte universitario con rastreo GPS; un aplicativo meteorológico con IA para pronósticos climáticos; un prototipo de reciclaje de PET en filamento 3D para impresión de prototipos, entre otros en fase de prototipo que cuentan con potencial para ser escalados y aplicados a nivel institucional, comunitario o incluso comercial.