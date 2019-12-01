Presentan el “ContaFest”; se realizará en la Universidad Autónoma de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), será sede el “ContaFest 2025”, el cual se llevara a cabo el próximo 6 de noviembre y esperan la participación de mil 500 estudiantes y especialista de 13 universidades de la entidad, así lo dio a conocer el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ), Rafael Martín Rivera Ramírez.

Explicó que el “ContaFest” es una réplica del organizado por Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo que en esta primera edición esperan que se involucren los jóvenes que estudian contabilidad y carreras afines, ya que los talleres serán teóricos prácticos.

“Este formato es una réplica del festival que el estrenó a nivel nacional; el Contafest es el primero que se hace al interior de la república en este estilo, un estilo renovado, realmente de jóvenes, no vamos a tener tanto protocolo ni conferencias cerradas; es para que los jóvenes se interesen en la contaduría pública”, dijo.

Recalcó que se tiene como objetivo principal involucrar a los estudiantes en el ejercicio real de profesión con talleres, conferencias, actividades recreativas y una feria de empleo para los que asistan.

“El objetivo es que vean lo que realiza nuestra profesión contable, con ponentes destacados, líderes en la materia, pero de una manera atractiva”, indicó.

El programa del Contafest incluirá conferencias como: Entre números y caídas: lecciones que la universidad no te enseña, con un enfoque motivacional y de desarrollo personal; Despacho, Empresa o Freelance, para orientar a los jóvenes sobre las distintas rutas profesionales en la contaduría; entre otros.

Cabe mencionar que habrá dos tipos de boletos, el general, con un costo de 220 pesos, que incluye acceso a conferencias, talleres, miniferia, juegos tradicionales, zona de food trucks y rifas; y el boleto VIP de 400 pesos, que además da acceso a un after party en Uptown Juriquilla.