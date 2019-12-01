Presentan a estudiantes UTEQ el Plan Querétaro 2050

Querétaro, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, estuvo presente en la presentación del Plan Querétaro 2050 dirigida a estudiantes de esta institución, quienes conocieron la visión que orientará el desarrollo del estado durante los próximos 25 años.

Durante su intervención, Pantoja Amaro destacó la importancia de que las y los jóvenes participen en la construcción del futuro de la entidad mediante ideas que respondan a los retos sociales, tecnológicos y ambientales del futuro. También señaló que la UTEQ mantiene su disposición para colaborar con las dependencias estatales como un espacio que genera información, propuestas y soluciones para fortalecer el desarrollo sostenible de Querétaro.

“Alumnos, ustedes no son espectadores del futuro: son los autores. El Querétaro del 2050 será el que ustedes construyan. Autoridades que nos acompañan, consideren a la UTEQ como aliada estratégica del Querétaro del futuro. Nuestra universidad contribuye como generadora de conocimiento aplicado, ofreciendo evidencia, datos, modelos e innovación para enfrentar los desafíos del estado.”

La presentación del documento corrió a cargo del director de Planeación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, Sergio Luis Ibarra González y del director general del del Consejo Querétaro para la Planeación Estratégica, Luis Javier Lozano Fuentes.