Presenta la UP Santa Rosa su Gala Artística 2025: Está tierra que somos

Presenta la UP Santa Rosa su Gala Artística 2025: Está tierra que somos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:26:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- Con un elenco de 54 intérpretes en escena, se llevó a cabo la Gala Artística 2025 titulada “Está Tierra que somos”, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa (UP Santa Rosa), en donde se demuestra el desarrollo humano integral que forma parte de los valores de la institución.

La obra musical integró a alumnos, maestros y directivos, quienes brindaron al público una historia que habla sobre la relación con la naturaleza, con la madre y la compasión como clave para alcanzar la salvación de la humanidad.

Está muestra en escena se presentó ante un aforo lleno, de 300 espectadores, en el Teatro - auditorio “Dr. Flavio Mena Jara”, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Universidad Nacional Autónoma de México (ENES UNAM) Juriquilla, en donde se compartió una experiencia cultural para la comunidad universitaria de ambas instituciones así como la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a ocho personas por distintos delitos en acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: 8 detenidos y dos campamentos delictivos desmantelados en tres días
Cae presunto jefe de plaza de grupo criminal de Sinaloa, en Aguascalientes
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Entre polémicas y reacomodos: Javier Ocampo García sale de Asuntos Internos y aterriza en una posición estratégica dentro de la Fiscalía de Michoacán
Salvador Sánchez Suárez asume Asuntos Internos: inicia una nueva era de rigor y disciplina en la Fiscalía de Michoacán con la salida del polémico Javier Ocampo
70% de los mexicanos respaldan gobierno de Claudia Sheinbaum, revela encuesta
Resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: 8 detenidos y dos campamentos delictivos desmantelados en tres días
Comentarios