Presenta la UP Santa Rosa su Gala Artística 2025: Está tierra que somos

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- Con un elenco de 54 intérpretes en escena, se llevó a cabo la Gala Artística 2025 titulada “Está Tierra que somos”, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa (UP Santa Rosa), en donde se demuestra el desarrollo humano integral que forma parte de los valores de la institución.

La obra musical integró a alumnos, maestros y directivos, quienes brindaron al público una historia que habla sobre la relación con la naturaleza, con la madre y la compasión como clave para alcanzar la salvación de la humanidad.

Está muestra en escena se presentó ante un aforo lleno, de 300 espectadores, en el Teatro - auditorio “Dr. Flavio Mena Jara”, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Universidad Nacional Autónoma de México (ENES UNAM) Juriquilla, en donde se compartió una experiencia cultural para la comunidad universitaria de ambas instituciones así como la ciudadanía.