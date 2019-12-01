Prepara Usebeq horario de invierno en escuelas: Irene Quintanar 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:24:29

Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía dio a conocer que ya se preparan para modificar el horario de entrada para estudiantes, docentes y personal administrativo por la temporada invernal, el cual se comenzará a implantar a mediados de noviembre.

Explicó que el cambio de horario dependerá de las condiciones climatológicas de cada municipio, por lo que se trabaja de la mano con la Coordinación Estatal de Protección Civil.

“Vamos a tener la reunión con la gente de Protección Civil y seguro que va a ser en las últimas semanas de noviembre cuando iniciemos con el horario de invierno; si bien es cierto, algunos municipios son más fríos que otros”, dijo.

Destacó que se cuenta con los canales oficiales del Poder Ejecutivo y la aplicación USEBOT, la cual es una herramienta donde los supervisores y directivos reportan condiciones y necesidades en tiempo real.

“Tenemos una estructura de comunicación en Usebeq, ellos empiezan rápidamente a compartir cuando es el clima u otra situación que se presenta, y que tenemos que tomar acciones inmediatas”.

Recalcó que la fecha exacta y horarios de entrada se darán a conocer una vez que se contemplen los lineamientos, recomendaciones y estrategias, y se estarán publicando en las redes sociales de la Usebeq.