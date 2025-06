Por primera vez, UMSNH apertura Biblioteca Inclusiva; Yarabí Ávila llama a construir una Universidad para todas y todos

Morelia, Michoacán, a 13 de junio de 2025.- Por primera vez en la historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se aperturó una Biblioteca Inclusiva, que fue inaugurada por la rectora Yarabí Ávila González, quien llamó a la comunidad nicolaita a construir juntos una institución para todas y todos.



Acompañada por la directora del Sistema DIF estatal, Ana Sofía Bautista, por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco, por la directora de Bibliotecas, Silvia Manríquez y por la delegada estatal de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión de Michoacán, Araceli Romero, así como con la asistencia de diversas asociaciones, la rectora agradeció su presencia, tras referir que, son aliadas y aliados de la UMSNH.



Ahí, señaló que es importante reflexionar sobre el papel fundamental que tiene la universidad como un espacio transformador, de formación y garante de los Derechos Humanos, “debemos estar acorde y debemos de pensar que vivimos en una época donde las exigencias sociales claman por la justicia, la equidad y el respeto”.



En este contexto, añadió, deseamos una universidad que no solamente sea un lugar de transmisión de conocimiento sino debe ser ante todo, una comunidad que respeta la dignidad de cada persona sin distinción alguna, tras señalar que, una universidad inclusiva es aquella que rompe esas barreras físicas, sociales, culturales y simbólicas “en las que podamos abrir las puertas realmente al talento, al pensamiento crítico y a la diversidad, entendiendo que no hay una única forma de aprender, de enseñar o de existir”.



La rectora subrayó que, hablar de inclusión y de Derechos Humanos, no es sólo hablar de accesibilidad para personas con discapacidad o de igualdad de género, “también es hablar de garantizar el derecho de todas y todos a sentirnos seguros, respetados, valorados y libres para expresarnos sin miedo, sin discriminación, sin tener violencia o sin tener rechazo”.



Por ello, dijo, yo festejo la iniciativa y la empatía de la directora de Bibliotecas, Silvia Manríquez y del secretario Académico, Antonio Ramos para impulsar este proyecto, que permite a muchas personas tener este servicio de manera gratuita.



Consideró que es importante llevarse como tarea, el ser sensibles, empáticos y sobre todo generar acciones para transformar el entorno. De igual forma, compartió que durante la presente administración hubo una modificación en el organigrama de la UMSNH, para crear la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, en donde se han fortalecido acciones respecto a esta agenda.



“Aprovecho para comentarle a todo el gabinete legal y ampliado que es una gran oportunidad para reflexionar y seguir evaluándonos respecto a qué estamos haciendo desde nuestro espacio para que sí sea una universidad donde la palabra inclusión sea real”.



En su turno, la directora del Sistema DIF estatal, Ana Sofía Bautista Aguiñiga, indicó que desde la dependencia que dirige y del Consejo Michoacano para la Inclusión de Personas con Discapacidad celebran la inauguración de este espacio con estándares de accesibilidad para personas con discapacidad con el que de manera directa se fomenta la inclusión y con ello la autonomía de las personas con discapacidad.



Esta biblioteca pública, precisó, ahora es una biblioteca de vanguardia e incluyente, “este lugar de estudio ha sido adaptado para facilitar su uso por personas con discapacidad visual, auditiva y motora, lo que constituye para ellas un entorno más seguro, cómodo y accesible, hoy más que nunca el concepto de universidad cobra sentido ya que el conjunto de todas las cosas se pone al servicio de todas y de todos”.



Por su parte, el titular de la CEDH, Marco Antonio Tinoco Álvarez, comentó que estos grandes esfuerzos requieren de grandes espacios de escucha, pero sobre todo de voluntad y empatía de quienes toman las decisiones, “agradecemos a la rectora por ser una mujer sensible a las necesidades, lo que permea a todas las áreas de la Universidad más grande y más compleja del estado, eso lo reconocemos y admiramos desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.



En tanto, la directora de Bibliotecas de la UMSNH, Silvia Manríquez, precisó que, el espacio inaugurado está habilitado con equipos de cómputo con pantallas táctiles y audífonos, y cada equipo cuenta con licencia de software Jaws, que lee la pantalla en voz alta, y el software OpenBook, un programa de reconocimiento de caracteres para facilitar la lectura, además una impresora braille con software Index-direc, así como un multifuncional para ofrecer recursos y herramientas que faciliten la accesibilidad e inclusión.



La delegada estatal de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión de Michoacán, Araceli Romero, subrayó la importancia de

implementar acciones que realmente sean útiles para las personas con discapacidad y de que se tome en cuenta la opinión de quienes viven esta condición, al tiempo que, reconoció a las autoridades nicolaita que se estén implementando acciones en favor de las personas con discapacidad.