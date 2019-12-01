Por primera vez en la historia, licenciatura como ingeniero agrónomo horticultor de la UMSNH inicia proceso de acreditación

Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre de 2026.- Por primera vez en la historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Licenciatura como Ingeniero Agrónomo Horticultor inició su proceso de acreditación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), impulsado durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

Lo anterior, representa un hecho relevante para el fortalecimiento de la calidad y la mejora continua de la oferta educativa de la institución en la región de Apatzingán, precisó el secretario Académico de la casa de estudios, Antonio Ramos Paz, tras explicar que este ejercicio permitirá corroborar la información presentada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias durante su proceso de autoevaluación, así como conocer de manera integral las condiciones en las que opera el programa educativo.

Apuntó que los trabajos dieron inicio este lunes de manera híbrida, en donde se analizarán aspectos fundamentales como el plan de estudios, el desempeño y los logros de las y los estudiantes, la preparación del personal académico, las instalaciones, los mecanismos de vinculación y los procesos administrativos que respaldan el funcionamiento del programa, entre otras vertientes.

El funcionario comentó que una vez concluida la evaluación, los pares evaluadores provenientes de las Universidades Autónomas de Chihuahua, Baja California y de Chapingo emitirán un dictamen que será presentado ante los CIEES, instancia de la que se espera obtener una resolución favorable y de acuerdo con las expectativas institucionales, los resultados podrían darse a conocer a mediados de diciembre.

Este proceso, señaló, se enmarca en el compromiso de la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, de someter a evaluación los programas académicos de la UMSNH para mantener y elevar sus estándares de calidad, con lo que se fortalece además la confianza de las y los aspirantes, estudiantes, egresadas, egresados y empleadores, al contar con una evaluación externa de los distintos componentes que integran la formación profesional.

De igual forma, indicó que entre las acciones que han contribuido al fortalecimiento de la Licenciatura como Ingeniero Agrónomo Horticultor destaca el Programa de Sustentabilidad Administrativa impulsado por la rectoría, “esta medida fortalece la estabilidad del personal docente y permite ampliar su participación en actividades sustantivas como la enseñanza, asesorías, tutorías, investigación y colaboración en comisiones académicas”.

Finalmente, destacó que el impacto de este programa trasciende la región de Apatzingán, ya que sus egresadas y egresados se encuentran desarrollando actividades profesionales en distintas partes del país, contribuyendo al sector agrícola y hortícola nacional.