Por mérito académico, asignación de campos clínicos: Secretario Académico

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2025.- Solamente a través de los méritos académicos se realiza la selección de los campos clínicos para la liberación del servicio social en la promoción 2025-2026, no hay ningún campo clínico que esté guardado, no hay nadie que les puede decir que les va a ayudar para conseguir un campo clínico, si alguien les dice eso, por favor denúncienlo, en la Universidad Michoacana no vamos a permitir ningún acto de corrupción, afirmó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.

Lo anterior, durante el arranque del proceso de entrega de plazas para el servicio social de la Licenciatura en Enfermería, al que asistió en representación de la rectora Yarabí Ávila González.

En este marco, señaló que las y los estudiantes se vuelven embajadoras y embajadores de la UMSNH en cada uno de los lugares donde van a tener presencia, “estamos convencidos que van a representar muy dignamente a la Universidad Michoacana”.

El funcionario los exhortó a que aprovechen al máximo esta etapa, al referir que es parte de su formación y además es una retribución social que están haciendo a la sociedad que les apoyó para la realización de sus estudios.

“Les pedimos a todos que su selección de su campo clínico sea una selección libre, sin presiones, tomando en cuenta toda la información que se les dé y que ya ustedes conocen”.

El secretario deseó éxito a las y los jóvenes en este periodo, que dijo, es prácticamente una transición hacia su vida laboral, “y también invitarlos a que una vez que terminen este proceso, cierren el ciclo con su titulación, una vez titulados ahora sí pueden buscar todas y cada una de las alternativas que se les presenten por ser egresados y egresadas de la Universidad Michoacana”.

Por su parte, el director de la Facultad de Enfermería, Renato Hernández Campos, pidió a las y los estudiantes estar atentos, hacer las cosas de la manera correcta y a cumplir con los lineamientos que cada dependencia marca.

Ustedes van a cambiar la vida de un paciente, van a cambiar la vida de una familia y todo lo que hagan va a marcar también su vida profesional, añadió, si hay alguna situación que ocurra en el servicio social, a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social coméntenla para poder intervenir a tiempo y generarles una buena dinámica en su servicio social y que no sea un motivo para que ustedes tengan que desertar, “nosotros vamos a estar acompañándolos no solamente en su toma de plaza también desde el día que inicien su servicio social hasta el día que culminen”.

A nombre del subdirector del Departamento de Calidad y Enseñanza de la Secretaría de Salud en el Estado, Juan Manuel Moreno Magaña, la funcionaria Eva Villafán Vidales, señaló que, el enfermero y la enfermera son el primer contacto que tiene el paciente y sus familiares, por lo que los invitó a tener siempre un trato amable con la población.

Precisó que, el día de hoy, las y los estudiantes van a realizar una actividad muy importante y crucial en su vida, al referir que tomar la plaza de servicio social es decisivo y requiere de mucho compromiso, “el servicio social es una parte fundamental y esencial para hacer uso de todo lo que aprendieron en la academia, todos sus conocimientos ahora sí los van a aplicar en la práctica, y recuerden que la práctica hace al maestro”.

La alumna Jessica Lucatero Soriano, alentó a sus compañeros a ser comprometidos con su labor, así como a mantenerse abiertos a aprender, pero también a enseñar, “este es un paso más en el camino hacia nuestra profesionalización, caminémoslo con humildad, con valentía y con la pasión que nos trajo hasta aquí”.