Por iniciar, curso de preparación para el examen de admisión a áreas de la Salud; regístrate 

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- Está por iniciar el curso de preparación para presentar el examen de admisión a áreas de la Salud que realizará la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el cual tiene como objetivo fortalecer las habilidades y competencias de las y los sustentantes, con una dinámica basada en sesiones prácticas, grupales, simuladores, y clases con profesores nicolaitas especializados en las áreas que se van a evaluar posteriormente, de tal manera que puedan mejorar su desempeño en el examen para la Convocatoria de Ingreso 2026, apuntó el director de Transformación Digital, Ancelmo Rodríguez Parra.

Precisó que, se tiene contemplado abrir diversos grupos con horarios a las 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 horas, con dos vertientes, la primera, los días lunes, miércoles y viernes, y otra con sesiones los martes, jueves y sábados, y conjugará la modalidad presencial y en línea.

Comentó que, el curso inicia el 18 de agosto de este año y concluye el 17 de mayo de 2026, tras señalar que consta de 33 semanas distribuidas en ocho módulos y dentro de los temas que se van a abordar tienen que ver con habilidades del pensamiento y aprendizaje autónomo, comunicación escrita y comprensión lectora, matemáticas y razonamiento lógico, química, biología, pre-medicina, ciencias de la salud y al final durante el último módulo se llevará a cabo una macro clase y un mega simulacro.

El funcionario agregó que, el taller tiene un costo de 10 mil pesos para estudiantes nicolaitas y 15 mil pesos para alumnas y alumnos de otras instituciones.

Precisó que, el curso está abierto a todas y todos los jóvenes interesados independientemente de dónde provengan, y será impartido en las instalaciones de la UMSNH por profesores de la propia casa de estudios haciendo uso de toda su infraestructura, sin embargo, el hecho de que tomen este curso no garantiza que sean admitidos en algún programa en particular.

Finalmente, Rodríguez Parra mencionó que, este curso de preparación responde al interés de la rectora Yarabí Ávila González de buscar una estrategia que permita a las y los aspirantes fortalecer sus competencias, de tal manera que lleguen en las mejores condiciones y con una mayor confianza a enfrentar su examen de admisión.