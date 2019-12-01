Política educativa, esencial para disminuir rezago educativo: Gabriela Molina

Política educativa, esencial para disminuir rezago educativo: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 08:32:23
Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Las nuevas políticas educativas, los programas y los apoyos que se dan al sector han sido claves para bajar los índices de rezago educativo en Michoacán, comentó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, en el marco de la rueda de prensa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

"Michoacán ha bajado 3.2 por ciento el indicador de rezago educativo, lo que lo convierte en referente a nivel nacional", destacó por su parte la subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo, quien asistió en representación de la secretaria Gabriela Molina. 

Programas como las becas, la entrega de calzado escolar e incluso, la creación de proyectos comunitarios que marca la Nueva Escuela Mexicana (NEM), motivan a miles de niñas, niños, jóvenes y adultos a continuar o retomar sus estudios. 

El acompañamiento docente y la formación continua son pilares en este avance. La Secretaría de Educación del Estado (SEE) ofrece cursos, talleres y diplomados enfocados en metodologías innovadoras y en la integración de nuevas tecnologías. Estas acciones buscan dotar a las maestras y maestros de herramientas que les permitan atender las necesidades específicas de cada estudiante. 

El compromiso de los educadores, junto con el respaldo de las autoridades, también ha sido crucial para motivar a los alumnos y reducir la deserción escolar en todos los niveles, además del respaldo incondicional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, un aliado de la educación.

Noventa Grados
