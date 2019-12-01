Podría instalarse Universidad Rosario Castellanos en Colón, Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- La titular de la Secretaría de Educación en el estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, aseguró que ya existe una propuesta viable para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, la cual podría estar en el municipio de Colón, si así lo autorizan autoridades federales.

"Tenemos un espacio ubicado, con esas características en particular, en Santa Rosa de Lima en Colón y estaremos en breve haciendo la propuesta al gobierno federal; sin embargo, finalmente la determinación es de la Secretaría de Educación Pública", dijo.

Explicó que uno de los principales requisitos, es que la Universidad cuente con un área de cuatro mil metros cuadrados y alguna construcción cimentada.

"Nos dimos a la tarea de buscarlo, ya teníamos algunas propuestas, sin embargo en la siguiente reunión de secretarios nos pidieron un espacio donde también tuviera algo de construcción, a lo mejor alguna escuela que ya no se usara".

Mencionó que en próximos días se hará la propuesta a las autoridades federales, y en caso de que esta sea rechazada, se continuará con la búsqueda de un terreno con inmueble, para poder llevar una universidad pública, a alguna de las zonas con alta demanda.

Cabe mencionar, que un principio de Secretaría de Educación Públicos federales, había propuesto el antiguo Hospital General de Querétaro, pero este inmueble no cuenta con las condiciones estructurales para albergar ningún tipo de instalaciones, ya que a decir de la misma secretaría de Salud en la entidad, Martina Pérez Rendón, este debería de ser derrumbado para una nueva construcción.