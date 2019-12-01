Planteles reanudan clases en la zona serrana de Querétaro: Martha Soto

Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, dio a conocer que actualmente todos los planteles educativos de la zona serrana han retomado actividades escolares, teniendo solamente siete instituciones de educación básica que toman clases de manera virtual: cinco en el municipio de San Joaquín y dos en Pinal de Amoles, lo que involucra a 217 estudiantes en dicha modalidad.

Dicho reporte, precisó Martha Soto, es compartido con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para actualizar los datos que se dan a nivel federal sobre las acciones en el sector educativo, derivadas de las afectaciones por las lluvias torrenciales de octubre en la entidad así como en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Guerrero.

“Estamos muy muy contentos porque ya en el reporte de hoy que se envía todos los días a la Secretaría de Educación Pública, es que ya prácticamente no hay planteles sin clases. Hay que puntualizar que siete, de básica, siguen con clases, sí, pero de manera virtual, en razón de que todavía tenemos algunos inconvenientes. Tres de estas siete escuelas no han regresado a la presencialidad porque tienen algún tema con los caminos y cuatro por obras de daños a los planteles que están siendo debidamente atendidos”, señaló

Sobre las escuelas que mantienen actividades en línea por daños estructurales, se informó que están siendo debidamente atendidas por personal del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ) a fin de garantizar su correcta reparación para que el regreso a clases no implique ningún tipo de riesgo.