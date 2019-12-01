Pátzcuaro: talleres y diálogos juveniles fortalecen la participación y la construcción de ciudadanía desde lo comunitario

Pátzcuaro, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- En el marco del 3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en materia de Educación Cívica: “Educar para participar”, se desarrollaron talleres y espacios de diálogo que reunieron a más de 1,815 niñas, niños, adolescentes y juventudes, quienes participaron activamente en la construcción de ciudadanía a través de experiencias formativas y participativas.

Desde temprana hora, la Plaza Vasco de Quiroga se convirtió en un espacio de encuentro donde niñas, niños y adolescentes participaron en talleres de educación cívica y participación ciudadana, a través de actividades lúdicas, formativas y culturales orientadas a fortalecer valores democráticos, el ejercicio de derechos y la convivencia comunitaria.

En este espacio participaron niñas y niños provenientes de distintas escuelas, tanto urbanas como rurales, generando un encuentro diverso que permitió el intercambio de experiencias, saberes y realidades, reflejando la riqueza cultural y social de la entidad, así como la importancia de generar espacios donde todas las voces sean escuchadas y valoradas.

Las actividades partieron de una premisa fundamental: la ciudadanía no comienza a los 18 años, sino que se construye desde las infancias y juventudes, en los espacios cotidianos como el hogar, la escuela y la comunidad. En este sentido, los talleres impulsaron el reconocimiento de niñas, niños y jóvenes como sujetos de derechos y como participantes activos en la vida pública.

Del total de participantes, se contó con la presencia de 20 niñas y niños de entre 4 y 5 años, 270 de 6 a 8 años, 675 de 9 a 11 años, 460 de 12 a 14 años y 310 adolescentes de 15 a 17 años, lo que refleja el alcance intergeneracional de las actividades y la importancia de promover la educación cívica desde etapas tempranas.

De manera paralela, se llevó a cabo el diálogo juvenil “Construyendo una propuesta para Pátzcuaro desde las juventudes”, en el que participaron 80 estudiantes de la Universidad Contemporánea de las Américas (UNICLA) y de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, quienes reflexionaron sobre su papel en la construcción de ciudadanía, así como los retos y oportunidades que enfrentan en sus comunidades.

Este intercambio permitió visibilizar las voces de las y los jóvenes, así como fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con su entorno, reconociendo que la participación informada y activa es clave para el fortalecimiento de una sociedad más justa e incluyente.

Finalmente, el encuentro contó con la participación de más de 25 instituciones entre organismos públicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, así como la presencia de 15 organismos públicos locales electorales (OPLE) de distintas entidades del país, fortaleciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de educación cívica.