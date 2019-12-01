Participan docentes queretanos en foro nacional educativo

Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de garantizar una educación equitativa e inclusiva, que se enfoque en la planeación, organización y gestión de los servicios educativos, docentes de secundaria de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), participaron en la Ciudad de México en el foro nacional “Rumbo a la construcción de los lineamientos para la elaboración de las Guías Operativas de Educación Básica”.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía informó que en este foro se detallaron procedimientos institucionales que debe seguir el personal educativo y los directivos, para cumplir con las normas vigentes, a la vez que se proporcionó orientación para una gestión eficiente y colaborativa, centrada en el aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

"En este foro, nuestros docentes participaron en un espacio para que la diversidad de los enfoques educativos se reconozca y traduzca en acuerdos nacionales en donde se respeten los contextos locales, garantizando una base común de organización y funcionamiento, que permita fortalecer el trabajo de manera articulada en las aulas escolares", precisó.

El encuentro reunió a representantes de secundarias en sus tres modalidades: general, técnica y telesecundarias, de las 32 entidades del país, en donde Querétaro reafirmó su compromiso con una política educativa equitativa, incluyente, y participativa, que impulse la transformación y el bienestar de las y los alumnos, dentro de una cultura de paz, enmarcada en ambientes de sana convivencia.