Obtienen estudiantes de COBAQ primer lugar en Lanzamiento de Cohetes Impulsados por Agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 14:12:58

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), plantel 11 Ezequiel Montes, obtuvieron el primer lugar en el Concurso de Lanzamiento de Cohetes Impulsados por Agua, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla, donde participaron 57 equipos de nivel bachillerato y licenciatura.

Quienes participaron atendieron el desafío de diseñar y construir un cohete impulsado por agua, que alcanzara una distancia de 50 metros y aterrizara dentro de un diámetro de tres metros, poniendo a prueba los conocimientos en física y tecnología de los participantes.

El proyecto, bajo la asesoría del maestro Adán Cruz Lázaro, refleja el compromiso institucional con el impulso a la ciencia, experimentación y el aprendizaje práctico entre las y los estudiantes.