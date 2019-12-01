Nuevo campus de la UMSNH en Huetamo listo para diciembre: SCOP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 10:48:32

Huetamo, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), avanza con la construcción del nuevo campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en Huetamo, el cual beneficiará a jóvenes de éste y otros siete municipios: Nocupétaro, Carácuaro, Turicato, Churumuco, San Lucas, Tiquicheo y Tuzantla.

En coordinación con las autoridades nicolaitas, la SCOP trabaja en una superficie de mil 044 metros cuadrados, destinada a la construcción de un edificio con capacidad para 700 estudiantes, con 11 aulas, laboratorios de cómputo y de prácticas, aulas didácticas y módulo sanitarios, la cual presenta actualmente el 38 por ciento de avance.

Además, las instalaciones contarán con tres mil 100 metros cuadrados de estacionamiento, cerco perimetral de mil 200 metros lineales, reja institucional de 65 metros lineales, fosa séptica, pozo de absorción, dos cisternas y alumbrado exterior.

Una vez terminada la edificación, programada para diciembre de 2025, la oferta académica de la máxima casa de estudios en la región de Tierra Caliente incluirá cursos de Idiomas y las carreras de Contabilidad, Administración y Derecho.

El titular de SCOP destacó que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha invertido cerca de 300 millones de pesos en infraestructura para la UMSNH; destaca el rescate de los campus de Zamora y Uruapan, al igual que los trabajos de ampliación en las facultades de Contaduría y Ciencias Administrativas, Letras, Psicología y Popular de Bellas Artes.

Asimismo, en lo que va de la administración, la SCOP construyó una nueva cafetería en Ciudad Universitaria (CU) y un auditorio, así como barda perimetral y andadores en la Facultad de Medicina, plantel Tangancícuaro. También rehabilitó y dio mantenimiento al campus Lázaro Cárdenas y a las preparatorias Colegio de San Nicolás, Melchor Ocampo e Isaac Arriaga.