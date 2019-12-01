Nueva licenciatura en periodismo se suma la la amplía oferta educativa de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2025.- La Licenciatura en Periodismo se suma a la amplía oferta académica que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como parte de los nuevos programas educativos creados en la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

La carrera que se impartirá a través de la Facultad de Letras a partir del Ciclo Escolar 2026-2027, tendrá una duración de siete semestres.

Al respecto, el encargado del cuidado formal de la Licenciatura, Víctor Solorio Reyes, explicó que el programa educativo se impartirá completamente en línea, lo que permitirá a las y los estudiantes administrar sus tiempos y combinar sus estudios con actividades laborales, tras señalar que está estructurado con un modelo flexible que permite cursar materias de acuerdo con las necesidades del alumnado, lo que facilita la permanencia de quienes ya se encuentran trabajando o buscan incorporarse al mercado laboral.

Añadió que el plan de estudios está diseñado bajo tres ejes principales, uno técnico, enfocado en el uso de herramientas principalmente digitales, un eje teórico orientado a los conocimientos fundamentales del periodismo, y otro ético con el propósito de formar profesionistas responsables en el ejercicio informativo.

En cuanto al campo laboral, informó que las y los egresados tienen un abanico muy amplio de oportunidades, ya que podrán desempeñarse en medios tradicionales ya establecidos como radio, televisión y prensa escrita, así como en plataformas digitales, agencias informativas y proyectos independientes.

En ese sentido, precisó que la intención es que quienes egresen de esta licenciatura puedan también generar su propio trabajo con nuevas agencias o empresas de periodismo, dedicándose de manera independiente y ofreciendo sus servicios de manera libre, “las cosas han cambiado mucho y ahora con los medios digitales uno mismo puede ser una agencia de periodismo”.

Indicó además que para la primera convocatoria se dispone de un cupo para cuarenta estudiantes, “está dirigida a egresados de cualquier bachillerato, sin límite de edad, con un perfil con pensamiento crítico, habilidades de lectura, interés en el trabajo periodístico y conocimientos básicos en tecnologías de la información, al tratarse de una modalidad virtual, la mayoría de los procesos académicos y administrativos se realizarán en línea, con apoyo del aula virtual de la Universidad”.

Finalmente invitó a las y los interesados a ser parte de esta primera generación, “este programa representa la primera licenciatura completamente en línea que ofrece la Facultad de Letras, pensada para que cada quien administre su tiempo, cumpliendo solamente con los requerimientos académicos en tiempo y forma, lo que les permite estudiar y laborar a la vez”.