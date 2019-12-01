Normalistas de Michoacán devuelven mercancía retenida en unidades comerciales

Normalistas de Michoacán devuelven mercancía retenida en unidades comerciales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 18:19:23
Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- La tarde de este jueves jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Superior del Estado de Michoacán devolvieron la mercancía que habían sustraído de unidades comerciales retenidas el pasado miércoles en las inmediaciones de la institución.

La devolución de la carga, que incluye más de 60 garrafones de agua y otros artículos, se efectuó este jueves por la tarde dentro de las instalaciones escolares, en presencia de personal del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) y representantes de la empresa afectada, Coca-Cola.

El Iemsysem informó que la restitución de la mercancía es resultado del diálogo sostenido con los estudiantes, y destacó que el proceso busca la mejora educativa y formativa de sus alumnos.

La institución también agradeció el apoyo social recibido y confirmó que mantiene abierta la comunicación con los estudiantes de la Normal Superior.

