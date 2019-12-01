Niñez michoacana pone en alto al estado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica

Morelia, Michoacán a 29 de septiembre del 2025.- La delegación michoacana que participó en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), puso en alto al estado, tras obtener dos medallas de bronce y siete menciones honoríficas en la justa celebrada en el municipio de Oaxtepec, en el estado de Morelos, así lo informó el delegado, doctor Miguel Raggi Pérez, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelia, quien dirigió al equipo michoacano.

El equipo estatal estuvo conformado por nueve estudiantes de primaria y secundaria de los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, quienes se enfrentaron ante sus pares, provenientes de otros estados de la república mexicana; en tres categorías divididas en Nivel I (4º y 5º de primaria), Nivel II (6º de primaria y 1º de secundaria) y Nivel III (2º de secundaria).

De la representación estatal, los jóvenes Jorge Isaac Valle y Óscar Andrés Domínguez, ambos de la ciudad de Morelia, obtuvieron medalla de bronce en los niveles III y II respectivamente. En tanto que Inés Raggi, Hansel Valderrama, José Miguel García, Carlos Aguilar, Amin Morales, Mateo Villegas y Karla Aburto lograron menciones honorificas en sus respectivas categorías. Los concursantes son estudiantes de instituciones educativas del estado, como la Secundaria Federal No. 5 "Héroes de Chapultepec”, el Centro Educativo Morelia, el Colegio Herbart, el Colegio del Little Friends, el Instituto Valladolid, el Colegio de Occidente, el Conservatorio de las Rosas, el Instituto Morelos Uruapan y la Escuela Francisco José Múgica Velázquez, de Pátzcuaro.

Respecto al alcance de esta participación, el doctor Miguel Raggi externó que “El hecho de que toda la delegación haya sido premiada significa un gran avance para Michoacán, significa que el entrenamiento y el esfuerzo se ve reflejado en estos logros. El objetivo es seguir preparando a quienes están en el equipo e invitar a que más menores de edad se integren a este bonito evento de la Olimpiada de Matemáticas”.

Agregó que este logro también representa el esfuerzo de los entrenadores de la delegación, quienes, en su mayoría, son profesores y estudiantes de la ENES Unidad Morelia y el Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) de la UNAM Morelia, así como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quienes ofrecieron parte de su tiempo para asesorar a quienes participaron, de manera gratuita.

De igual manera reconoció el respaldo tanto de las instituciones educativas universitarias como la ENES Unidad Morelia y el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, así como de las autoridades estatales mediante el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), quienes patrocinaron tanto los entrenamientos como el traslado de los menores al estado de Morelos, para participar en el encuentro matemático.