Niñez michoacana pone en alto al estado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica

Niñez michoacana pone en alto al estado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:21:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán a 29 de septiembre del 2025.- La delegación michoacana que participó en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), puso en alto al estado, tras obtener dos medallas de bronce y siete menciones honoríficas en la justa celebrada en el municipio de Oaxtepec, en el estado de Morelos, así lo informó el delegado, doctor Miguel Raggi Pérez, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelia, quien dirigió al equipo michoacano.

El equipo estatal estuvo conformado por nueve estudiantes de primaria y secundaria de los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, quienes se enfrentaron ante sus pares, provenientes de otros estados de la república mexicana; en tres categorías divididas en Nivel I (4º y 5º de primaria), Nivel II (6º de primaria y 1º de secundaria) y Nivel III (2º de secundaria).

De la representación estatal, los jóvenes Jorge Isaac Valle y Óscar Andrés Domínguez, ambos de la ciudad de Morelia, obtuvieron medalla de bronce en los niveles III y II respectivamente. En tanto que Inés Raggi, Hansel Valderrama, José Miguel García, Carlos Aguilar, Amin Morales, Mateo Villegas y Karla Aburto lograron menciones honorificas en sus respectivas categorías. Los concursantes son estudiantes de instituciones educativas del estado, como la Secundaria Federal No. 5 "Héroes de Chapultepec”, el Centro Educativo Morelia, el Colegio Herbart, el Colegio del Little Friends, el Instituto Valladolid, el Colegio de Occidente, el Conservatorio de las Rosas, el Instituto Morelos Uruapan y la Escuela Francisco José Múgica Velázquez, de Pátzcuaro.

Respecto al alcance de esta participación, el doctor Miguel Raggi externó que “El hecho de que toda la delegación haya sido premiada significa un gran avance para Michoacán, significa que el entrenamiento y el esfuerzo se ve reflejado en estos logros. El objetivo es seguir preparando a quienes están en el equipo e invitar a que más menores de edad se integren a este bonito evento de la Olimpiada de Matemáticas”.

Agregó que este logro también representa el esfuerzo de los entrenadores de la delegación, quienes, en su mayoría, son profesores y estudiantes de la ENES Unidad Morelia y el Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) de la UNAM Morelia, así como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quienes ofrecieron parte de su tiempo para asesorar a quienes participaron, de manera gratuita.

De igual manera reconoció el respaldo tanto de las instituciones educativas universitarias como la ENES Unidad Morelia y el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, así como de las autoridades estatales mediante el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), quienes patrocinaron tanto los entrenamientos como el traslado de los menores al estado de Morelos, para participar en el encuentro matemático.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja
Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato
Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato
Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Cada 2 minutos un mexicano pierde la vida por problemas cardíacos
Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país
Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Comentarios