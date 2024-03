Nicolaitas fortalecerán la práctica profesional en El Sol de Morelia

Morelia, Michoacán, a 01 de marzo de 2024.- Las y los estudiantes nicolaitas podrán realizar sus prácticas profesionales y su servicio social en El Sol de Morelia, tras la firma de convenio entre la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González y la gerente regional de dicho medio de comunicación, Ana Lorena Villa Lomas.



La rectora indicó que la firma de este acuerdo es otro ejemplo de que la Máxima Casa de Estudios se acerca a las instituciones de gran imagen, trascendencia e impacto para Michoacán. “Les agradecemos sobre todo el que a través de este convenio podamos generar muchas oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes”.



Agregó que para la UMSNH es importante que empresas como El Sol de Morelia abran las puertas al alumnado de la institución, al referir que lo que se busca es que las y los jóvenes se fortalezcan con la práctica y con el quehacer cotidiano, que dijo, les genera no solamente el aprendizaje para resolver los problemas, sino también la seguridad para tomar decisiones una vez que egresan.



Ávila González detalló que, alumnas y alumnos de un gran número de carreras nicolaitas podrán prestar su servicio social y sus prácticas profesionales en este medio de comunicación. De igual forma, resaltó que jóvenes de diversos municipios del estado y entidades del país son moradores y moradoras de las Casas del Estudiante, quienes tienen mucho que compartir, como su experiencia y su cultura.



La rectora comentó que la Universidad Michoacana también está abierta para generar actividades culturales y deportivas conjuntas, por lo que reiteró su satisfacción de concretar este acuerdo en beneficio de la comunidad estudiantil.



Por su parte, la gerente regional de El Sol de Morelia, Ana Lorena Villa Lomas, agradeció a la UMSNH por la firma de este acuerdo, al referir que es un honor tener esta alianza. Agregó que la empresa busca contribuir a que las y los estudiantes de la Universidad Michoacana tengan un espacio donde puedan aprender y que lleguen al campo laboral mejor preparados.



Actualmente, considero que, es complicado que las empresas abran las puertas a profesionistas que no tienen experiencia, por lo que destacó la firma de este acuerdo. “Los periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), no sólo El Sol sino los otros 48 periódicos que componen a la OEM siempre estamos atentos a poder contribuir con este tipo de cosas”.



Durante la firma de convenio también estuvo presente por parte de El Sol de Morelia, la gerente general, Mireya Mariano Magaña y la jefa de Información, Sandra Soraya Castro, así como la directora de Vinculación y Servicio Social de la UMSNH, Elizabeth Vázquez Bernal y el jefe del Departamento de Comunicación Institucional, Jorge Manzo Méndez.