Negocios de la Moda e Imagen va más allá de las Pasarelas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:58:25

Guadalajara, Jalisco, 8 de agosto del 2025.- La Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) va más allá del diseño, prepara a sus estudiantes para convertirse en líderes estratégicos, creativos y transformadores de la industria de la moda.

Con un plan de estudios que fusiona arte, negocios y tecnología, esta carrera abre las puertas a múltiples oportunidades laborales y de emprendimiento con impacto real.

Emprender desde el primer semestre

Desde el inicio de la Carrera, los alumnos desarrollan un enfoque emprendedor, con herramientas para crear su propia marca o negocio.

Además, reciben formación para diseñar colecciones de vestuario, calzado, joyería y accesorios, así como para gestionar eventos de alto nivel dentro del mundo de la moda.

Formación que se traduce en empleabilidad

Lo que distingue a esta Licenciatura es su enfoque en la empleabilidad real. Sus egresados pueden desempeñarse en sectores clave como:

Consultoría de imagen , con una certificación internacional (Style Innovators) que los convierte en expertos altamente demandados en moda, medios y branding personal.

, con una certificación internacional (Style Innovators) que los convierte en expertos altamente demandados en moda, medios y branding personal. Branding y desarrollo de marcas , con visión estratégica y sensibilidad creativa.

, con visión estratégica y sensibilidad creativa. Retail , a través de prácticas profesionales y estadías laborales en empresas líderes del sector, los alumnos de la UAG se preparan para desarrollarse en este sector.

, a través de prácticas profesionales y estadías laborales en empresas líderes del sector, los alumnos de la UAG se preparan para desarrollarse en este sector. Emprendimiento, con la capacidad de lanzar y liderar su propia firma o empresa de imagen.

Alianzas que abren fronteras

Gracias a los convenios con instituciones internacionales, los egresados tienen la posibilidad de realizar una Maestría en Arizona State University (ASU), lo que abre puertas para insertarse en el mercado laboral de Estados Unidos tras su graduación.



Pasión con propósito y proyección global

En la UAG, la moda se vive como una industria global, creativa y con propósito.

Aquí, los estudiantes no solo imaginan tendencias, las crean; no solo estudian marcas, las construyen. Porque formarse en Negocios de la Moda en la UAG significa convertir la pasión en una carrera con futuro.