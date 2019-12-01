Michoacán seguirá la transformación a través de la educación: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre del 2025.- Michoacán seguirá la transformación a través de la educación, afirmó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el estado, pues el presente y el futuro de Michoacán está en las aulas, esto durante el cuarto informe de gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La encargada de la política educativa de la entidad, destacó que durante la actual administración se logró recuperar la capacidad institucional de llevar los destinos de la educación, recuperación de la rectoría educativa con una planilla de más de 82 mil trabajadores del sector.

En este sentido, subrayó que 14 mil maestras y maestros tienen ahora sus Formatos Únicos de Personal, además de lograr el pago con tarjeta bancaria de prácticamente el cien por ciento de la nómina educativa.

Gaby Molina reconoció el trabajo en materia educativa del ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de gabinete de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y representante personal. Enfatizó que fue en ese primer gobierno de izquierda cuando nacieron los programas sociales en materia educativa con la entrega de útiles escolares, calzado y uniformes para infancias de zonas marginadas.

Destacó que en el estado cerca de 200 mil jóvenes recibirán una beca, no solo Rita Zetina, sino también, a partir del próximo año, estudiantes de 4º, 5º y 6º de primaria recibirán estos apoyos, para que continúen en las aulas, pues el futuro posiblemente no será muy alentador para cualquier niño que este fuera de las aulas.