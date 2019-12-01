Michoacán "se pone los tenis" por la paz: Gabriela Molina

Michoacán "se pone los tenis" por la paz: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 14:26:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- Hoy, con entusiasmo y esperanza, nos ponemos los tenis y jalamos por la paz. Lo hacemos con unidad, honestidad y resultados, afirmó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, al encabezar, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el arranque del programa de entrega de tenis Jalo a Estudiar, Jalo por La Paz, que beneficiará a más de 200 mil estudiantes. 

Ante más de mil estudiantes, docentes, padres y madres de familia, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) reiteró que "la paz empieza en las escuelas, con respeto, con comunidad, con esperanza; la escuela es un refugio, es el lugar donde podemos empezar a cambiar el mundo, el lugar donde los sueños se vuelven aprendizajes".

Gabriela Molina resaltó que cuando los recursos públicos se usan con honestidad, alcanzan para transformar la vida de miles. Y gracias a eso casi 160 mil personas salieron del rezago educativo en Michoacán, siendo el estado que en mayor porcentaje redujo dicho indicador.

Este programa, que cuenta con el total respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, llega por tercer año consecutivo a todas las secundarias técnicas, generales y telesecundarias del estado. Se entregarán más de 204 mil pares de tenis, que se suman a los más de 400 mil de los dos años previos.

En el evento destacó la presencia de la presidenta municipal Fanny Arreola; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa; la directora de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa; el director del Instituto de la Juventud Michoacana, Lenin López, y el director de la Secundaria Técnica número 5, Gerardo Onchi.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 31 años de prisión a homicida de un agente de la PDI, en Zamora, Michoacán
Suman 8 muertos y más de 60 siguen hospitalizados por explosión de pipa en Iztapalapa
Localizan cuerpo de mujer que desapareció tras lluvias en Nuevo León
Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Comentarios