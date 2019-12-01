Michoacán "se pone los tenis" por la paz: Gabriela Molina

Apatzingán, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- Hoy, con entusiasmo y esperanza, nos ponemos los tenis y jalamos por la paz. Lo hacemos con unidad, honestidad y resultados, afirmó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, al encabezar, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el arranque del programa de entrega de tenis Jalo a Estudiar, Jalo por La Paz, que beneficiará a más de 200 mil estudiantes.

Ante más de mil estudiantes, docentes, padres y madres de familia, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) reiteró que "la paz empieza en las escuelas, con respeto, con comunidad, con esperanza; la escuela es un refugio, es el lugar donde podemos empezar a cambiar el mundo, el lugar donde los sueños se vuelven aprendizajes".

Gabriela Molina resaltó que cuando los recursos públicos se usan con honestidad, alcanzan para transformar la vida de miles. Y gracias a eso casi 160 mil personas salieron del rezago educativo en Michoacán, siendo el estado que en mayor porcentaje redujo dicho indicador.

Este programa, que cuenta con el total respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, llega por tercer año consecutivo a todas las secundarias técnicas, generales y telesecundarias del estado. Se entregarán más de 204 mil pares de tenis, que se suman a los más de 400 mil de los dos años previos.

En el evento destacó la presencia de la presidenta municipal Fanny Arreola; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa; la directora de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa; el director del Instituto de la Juventud Michoacana, Lenin López, y el director de la Secundaria Técnica número 5, Gerardo Onchi.