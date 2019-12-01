Michoacán, dentro de los diez mejores equipos en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Morelia, Michoacán a 25 de noviembre del 2025.- Estudiantes michoacanos dejaron en alto el nombre de la entidad al quedar dentro de los 10 mejores equipos a nivel nacional en la edición número 39 del Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas que se desarrolló en el municipio de Oaxtepec en el estado de Morelos, esto tras alcanzar dos medallas de plata y dos de bronce durante esta competencia.

De acuerdo con el delegado en Michoacán de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, el Doctor Miguel Raggie Pérez, el equipo estatal estuvo conformado por seis estudiantes de preparatoria de los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas, provenientes de diferentes instituciones de educación media superior como el Liceo Michoacano, el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSMH), la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación "Melchor Ocampo", el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán Plantel La Mira, el Colegio Herbart y la Preparatoria UVAQ.

Respecto a los ganadores, Ana Isolde Henney, Eugenio Vargas y José André Lemus, obtuvieron medalla de plata; en tanto que Paulina Ruiz se colgó la medalla de bronce. Además, y debido al desempeño mostrado durante las distintas competencias nacionales, Ana Isolde Henney fue preseleccionada de México para participar en European Girls' Mathematical Olympiad por lo que recibirá entrenamientos por parte del comité nacional y hará otros exámenes selectivos para buscar un espacio en el representativo mexicano.

Con estos resultados, Raggi Pérez, consideró que el equipo michoacano avanza de manera importante en el ranking nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas al quedar dentro de los primeros diez estados, lo que catalogó como un logro que, desde hace una década, no había obtenido la delegación estatal, por lo que seguirán impulsando e incentivando que más infancias, adolescencias y juventudes, participen en justas matemáticas.