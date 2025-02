Menores deportados de Estados Unidos tienen abiertas las puertas en escuelas de México: Mario Delgado

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2025.- Todos los menores que sean deportados con su familia y estén en edad de estudiar serán recibidos en las escuelas las cuales estarán de puertas abiertas, afirmó Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública federal.

“Todos los compañeros compatriotas que regresen a nuestro país tienen abiertas las puertas abiertas del sistema educativo y todos los que lleguen los recibiremos en las escuelas del nivel que corresponda y luego los regularizamos”.

Explicó que una vez que entren a las instituciones educativas de donde sean originarios deben llegar a clases y en el camino se analizará y qué es lo que necesitan para regularizarlos.

“Han cambiado mucho los pronósticos, pero afortunadamente hasta ahora no han sido mucho, pero estamos prepararlos para recibirlos”.

Reconoció que muchos de los estudiantes que se integrarán a los diferentes niveles de educación no tiene papeles, sin embargo, sobre la marcha se irán regularizando.

“Muchos no traen papeles, no traen acta de nacimiento y no traen CURP, son temas que tienen que ir regularizando durante su estancia en el país, pero no le vamos a dar al revés a quienes quieran ingresar al sistema escolar y una vez que lleguen ahí les ayudaremos a regularizarse totalmente porque tenemos espacio, tenemos la disposición y los queremos recibir con los brazos abiertos”.