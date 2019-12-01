Mejora IFEQ escuelas en el municipio de Ezequiel Montes

Ezequiel Montes, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, encabezó una gira de entrega de obras en el municipio de Ezequiel Montes, por una inversión total de siete millones 400 mil pesos para beneficio de 332 alumnos de nivel básico; en esta ocasión se dio prioridad a la renovación y construcción de espacios destinados al esparcimiento y al cuidado de la higiene.

Ante padres de familia de la primaria “Emiliano Zapata”, comunidad de Loberas, el funcionario estatal entregó la construcción de una techumbre en la cancha de usos múltiples, que ofrece protección contra el clima y extiende la vida útil de la superficie y que contempló un monto de tres millones de pesos.

“Tenemos la instrucción del gobernador Mauricio Kuri, de seguir llevando la infraestructura educativa al siguiente nivel, desde la zona metropolitana hasta la comunidad más alejada de la sierra; así, con esa encomienda vamos visitando todos los municipios para mejorar las instituciones que albergan a nuestra niñez y juventud. No bajamos la guardia y, por eso, en Querétaro sí estamos entregando una obra educativa diario”, detalló.

En la misma localidad, se hizo una techumbre en el preescolar “Xicotencatl”, espacio que proporciona seguridad ante las inclemencias del tiempo y permite actividades deportivas, culturales y cívicas al aire libre, además ayuda a la captación de agua en temporada de lluvia para disminuir el consumo dentro de la institución.

Para mantener la salud de nuestra niñez, Orozco Vega, entregó el mejoramiento de servicios sanitarios en la primaria “Melchor Ocampo”, que atiende a una matricula de 218 alumnos, aunado a estos trabajos, se rehabilitó la cubierta de dos aulas, que sufrieron daños por la caida de un árbol.

También acudió a la comunidad de El Coyote, donde se ejecutó la construcción de servicios sanitarios en la primaria “Francisco Márquez” por un monto de 900 mil pesos, al dotar de instalaciones limpias se fomentan hábitos saludables que disminuyen la propagación de bacterias, virus y enfermedades.

Antes de concluir su gira, visitó la primaria “Benito Juárez”, para entregar el mejoramiento de la plaza cívica, que requirió excavación, relleno con material inerte compactado, construcción de firme de concreto, pintura base agua en líneas de cancha y colocación de barandal.