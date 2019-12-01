Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 16:20:35

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- Tras presentar su renuncia a la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció a quienes la acompañaron durante su gestión y aseguró que deja una institución fortalecida.

“Me voy de pie, con la frente en alto y con gratitud”, escribió la exrectora, quien dirigió su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la Secretaría de Educación Pública; a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); a rectoras y rectores del país; a académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, así como a la comunidad nicolaita.

Ávila González afirmó que recibió una universidad en crisis y que, al concluir su gestión, entrega una institución “sana, de calidad y que decide por sí misma”.

En su mensaje, pidió a la comunidad universitaria cuidar ese legado y defender a la UMSNH.

“Defiendan con alma, razón y dignidad el corazón intelectual de Michoacán”, expresó.