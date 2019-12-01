Más fomento a la lectura, una de las herramientas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: SEE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 16:17:21
Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.-Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se fortalecerá la estrategia de fomento a la lectura en la entidad a través de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y la Secretaría de Cultura en Michoacán (Secum).

El programa En Michoacán se lee, impulsado por la secretaria de Educación, Gabriela Molina, será una de las rutas por las que avance el Plan Michoacán con la entrega de más de 20 mil libros que serán acompañados de talleres de lectura y reseña literaria.

Bajo la premisa de que la lectura es una herramienta para la paz, también se contempla la circulación de “Librobuses”, conferencias de historia de México, así como el impulso a clubes y salas de lectura en Michoacán.

Desde la Secretaría de Educación se mantienen las acciones de fomento a la lectura, de esta manera se contribuye desde las comunidades escolares a fortalecer las funciones cognitivas, desarrollar mayor empatía y responsabilidad social para una cultura de paz.

La dependencia estatal ha distribuido más de 450 mil libros de literatura, y ha llegado con talleres y diversas actividades a más de 120 mil alumnas y alumnos, y ha tenido presencia en más de 600 escuelas de todas las regiones, en tres años.

 

 

 

 

