Más de 670 mil estudiantes regresan a clases en Querétaro

Más de 670 mil estudiantes regresan a clases en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:07:15
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Querétaro, Querétaro, 13 de abril del 2026.- Este 13 de abril regresaron a clases un total de 670 mil alumnas y alumnos de escuelas públicas y privadas, de los tres niveles educativos: básica, media superior y superior, pertenecientes a los 18 municipios de la entidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ).

Para educación básica -que comprende educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria-, son 465 mil 113 estudiantes, de escuelas públicas y privadas quienes retoman actividades escolares; esto en cumplimiento al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

De media superior, en cambio, regresan a las aulas 99 mil 28 estudiantes de los tres subsistemas educativos estatales: el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ); el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEQ), y el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP).

En tanto, para educación superior, que comprende licenciaturas y posgrado, son más de 107 mil estudiantes quienes han retomado actividades, principalmente de las universidades estatales: la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), las Tecnológicas de Corregidora (UTC), de San Juan del Río (UT San Juan) y de Querétaro (UTEQ); las Politécnica de Querétaro (UPQ) y de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ); la Centenaria y Benemérita Escuela Normal Superior del Estado (CBNEQ), la Normal Superior (ENSQ); y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

Adicionalmente, acompañan a las y los estudiantes que vuelven a las aulas un total de 38 mil 768 docentes, quienes brindan servicio en cinco mil 30 escuelas que hay a lo largo del estado. Cabe señalar que se está revisando la infraestructura educativa, derivado de las lluvias, así como también del periodo vacacional.

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