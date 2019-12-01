Más de 3 mil docentes, beneficiados por cambio de centro de trabajo: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- A raíz del decreto que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Michoacán más de 3 mil docentes se han beneficiado con la reubicación de su oficina pagadora, con total apego a los procesos y considerando la antigüedad como el principal criterio, detalló la secretaria de Educación, Gabriela Molina, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, durante un encuentro con medios de comunicación.

"Estos son los primeros maestros y maestras que reciben su cambio gracias al decreto presidencial. Nosotros coordinamos acciones con el gobierno federal para garantizar la justicia laboral a las y los docentes", señaló la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Es un proceso que se atiende de forma interinstitucional, desde la SEE donde se verifica la vacancia y viabilidad del movimiento de acuerdo con la estadística 911 y se analizan los casos, hasta las secretarías de Educación Pública y de Hacienda para segurar que se cuente con la clave presupuestaria para mantener la plaza.

Este avance, impulsado establece una ruta clara para seguir atendiendo las necesidades del sector educativo y se suma a otras acciones, como la reciente entrega de Formato Único de Personal (FUP) a más de 500 docentes de preescolar, lo que les da certeza y les permite mejora de sus condiciones laborales.