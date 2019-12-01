Más de 3 mil docentes, beneficiados por cambio de centro de trabajo: Gabriela Molina

Más de 3 mil docentes, beneficiados por cambio de centro de trabajo: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 13:24:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- A raíz del decreto que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Michoacán más de 3 mil docentes se han beneficiado con la reubicación de su oficina pagadora, con total apego a los procesos y considerando la antigüedad como el principal criterio, detalló la secretaria de Educación, Gabriela Molina, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, durante un encuentro con medios de comunicación.

"Estos son los primeros maestros y maestras que reciben su cambio gracias al decreto presidencial. Nosotros coordinamos acciones con el gobierno federal para garantizar la justicia laboral a las y los docentes", señaló la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE). 

Es un proceso que se atiende de forma interinstitucional, desde la SEE donde se verifica la vacancia y viabilidad del movimiento de acuerdo con la estadística 911 y se analizan los casos, hasta las secretarías de Educación Pública y de Hacienda para segurar que se cuente con la clave presupuestaria para mantener la plaza. 

Este avance, impulsado establece una ruta clara para seguir atendiendo las necesidades del sector educativo y se suma a otras acciones, como la reciente entrega de Formato Único de Personal (FUP) a más de 500 docentes de preescolar, lo que les da certeza y les permite mejora de sus condiciones laborales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Continúan indagatorias sobre asesinato de sindico de Penjamillo, Michoacán: Torres Piña
Por el homicidio de servidor público de Penjamillo, Michoacán inician Carpeta de Investigación 
Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz
En intento de asalto en Morelia, a Michoacán lesionan con arma de fuego a un joven
Más información de la categoria
Cae en EEUU Víctor Álvarez Puga, señalado por el desvío de 3 mil mdp en México
Detienen a presunto implicado en multihomicidio de 7 jóvenes, ocurrido en San Bartolo de Berrios, Guanajuato
Caen dos mujeres por sustracción de bebé en hospital de Durango
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
Comentarios