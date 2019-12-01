Más de 14 mil personas se han activado con las Rodadas Nicolaitas

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continúa fomentando la actividad física y la sana convivencia entre la comunidad nicolaita y la sociedad moreliana a través de la tradicional Rodada Nicolaita, que ha reunido a más de 14 personas durante las diferentes ediciones.

"La Rodada Nicolaita nace a través de la petición de la rectora Yarabí Ávila, de ser una universidad de puertas abiertas y de poder dinamizar el área deportiva. Es una actividad en la que participan más de 250 bicicletas totalmente gratuitas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Bicivilizate nos apoyan", comentó Gustavo Farías, director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH.

El funcionario precisó que se ha tenido una gran cantidad de participantes que se han unido a este movimiento que cada vez crece más. “Aparte de esas 250 personas para las que el bicipréstamo es gratuito también se suma gente que trae su bicicleta, ya sea de la comunidad universitaria o de la sociedad, por lo general siempre hay entre 400 y 500 personas, llevamos 25 ediciones en dos años y medio, y se han beneficiado más de 14 mil personas".

Cabe mencionar que, el recorrido es de 11 kilómetros y arranca en el nuevo edificio de Rectoría ubicado en Ciudad Universitaria, continúa por calzada Juárez, posteriormente por las avenidas Ventura Puente, Acueducto y Madero para retomar calzada la Huerta y llegar al punto inicial.