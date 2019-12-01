Los Zorros continúan como semillero del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2026.- La alianza entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Atlético Morelia sigue rindiendo frutos, ya que los Zorros continúan siendo semillero del equipo que milita en la Liga de Expansión, ya que el fin de semana el jugador nicolaita, Brandon Vieyra, fue convocado por los Canarios para el encuentro ante Tampico Madero.

"Estoy muy contento de estas oportunidades que tiene la UMSNH. El poder salir a la banca ya se siente una emoción enorme, sentir la gente es una emoción que no me cabe en la cabeza, y esto no acaba aquí, quiero algún día debutar y ayudar al equipo y seguiré trabajando para eso", compartió el atacante nicolaita.

El jugador de 18 años, que vive su primera temporada con la escuadra de la UMSNH dejó en claro que su primer objetivo es conseguir la metas trazadas en el club de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

"Lo primordial es seguir en Zorros, seguir demostrando y ayudando con mi talento, el objetivo es ganar y llegar a conseguir el título. Estuvieron muy cerca el año pasado y este año vamos a pelear sin duda otra vez por el título".

Por último, Vieyra Fuerte reconoció el apoyo brindado por la Máxima Casa de Estudios y el respaldo deportivo por parte de la rectora Yarabí Ávila González. "Quiero agradecer a la Universidad Michoacana, que me abrió las puertas para estar cumpliendo un sueño y a la rectora, que sin duda es la que nos apoya a todos los jugadores día a día, la que nos demuestra que no estamos solos en el deporte y desde que llegué a la Universidad eso se notó y se agradece mucho".

Cabe recordar que la temporada pasada fueron varios los elementos nicolaitas que fueron contemplados por el cuerpo técnico del cuadro rojiamarillo como Cristian Castro, Juan Pablo Lara, Juan Pablo Pizano y Fredy Vargas, además de Juan Luis Conejo y Ronaldo Alejandre, quienes sí debutaron en Liga de Expansión.

Actualmente, en la plantilla de los Canarios hay tres jugadores emanados de las filas de los Zorros: Juan Luis Conejo, Edgar Sebastián Sánchez y el primer nicolaita en dar el salto a Liga de Expansión: Mauro Nambo.