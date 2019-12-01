Lleva a cabo UTEQ el Quinto Encuentro de Tutorías en Querétaro

Lleva a cabo UTEQ el Quinto Encuentro de Tutorías en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 12:32:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Luis Fernando Pantoja Amaro, inauguró el Quinto Encuentro de Tutorías, dirigido a docentes y personal académico, con el propósito de fortalecer su labor como orientadores mediante actividades enfocadas al cuidado de su salud física, emocional y mental, lo que permitirá brindar un mejor acompañamiento a los estudiantes.

Pantoja Amaro destacó que el tutor desempeña una función esencial en la formación y trayectoria académica de los universitarios.

En este sentido, la edición busca fomentar el equilibrio personal y profesional de los asistentes, así como el intercambio de estrategias y experiencias que fortalezcan el trabajo tutorial en la comunidad educativa.

“Si estamos en buenas condiciones, podremos desempeñar de manera adecuada nuestro trabajo; por ello, el enfoque de esta quinta edición está centrado en el bien ser y el bien estar. En la UTEQ realizamos este tipo de actividades con el objetivo de contar con los mejores tutores capacitados de nuestro estado”, añadió.

Este encuentro contó con la participación de 165 tutores de la UTEQ y de instituciones como la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), el Conservatorio de Música “José Guadalupe Velázquez”, el Centro de Estudios del Bajío (CESBA), la Preparatoria Contemporánea UCO, la Universidad de Londres, la Universidad Cuauhtémoc y el Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Morelia, Michoacán, vehículo relacionado a robo con violencia 
Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI
Fatal accidente en laterales de Paseo de la República en Querétaro
Hombre pierde la vida al interior del parque Querétaro 2000
Más información de la categoria
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Ponen en libertad a joven de 13 años que baleó a su mamá en la CDMX por quitarle el celular
Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Comentarios