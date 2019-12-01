Llega Feria Matemática de Morelia 2026 con teatro, talleres y actividades para toda la familia

Morelia, Michoacán a 3 de marzo del 2026.- El próximo sábado 7 de marzo, la Calzada Fray Antonio de San Miguel y las instalaciones del UNAM Centro Cultural Morelia se llenarán de juegos, retos, teatro y descubrimientos con la realización de la Feria Matemática de Morelia 2026, el evento de divulgación matemática más grande de la capital michoacana.

Organizada por el Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán (ICTI) y el UNAM Centro Cultural Morelia como sede, la Feria se ha consolidado, a lo largo de más de 12 años, como parte de la oferta cultural y científica de Morelia, acercando las matemáticas a miles de personas de manera gratuita, lúdica y accesible.

En la edición 2026, el público podrá disfrutar de 13 actividades didácticas instaladas a lo largo de la calzada, dos espectáculos de teatro de carpa, tres talleres de fomento al pensamiento matemático y diez charlas de divulgación, en un horario continuo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Las propuestas están diseñadas para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas descubran que las matemáticas no solo están en los libros, sino también en el arte, la música, la naturaleza, los juegos y la vida cotidiana.

La Feria Matemática de Morelia ha convocado en ediciones anteriores entre 4,000 y 4,200 asistentes por año, con la participación de alrededor de 200 voluntarias y voluntarios —estudiantes, académicos, docentes, trabajadores universitarios y entusiastas de la ciencia— que hacen posible cada actividad. Desde su primera edición, el objetivo ha sido claro: transformar la percepción de las matemáticas y mostrar su lado creativo, cercano y profundamente humano.

Un año de celebraciones universitarias

La edición 2026 adquiere un significado especial al integrarse a los festejos por el 15 aniversario del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en el Campus Morelia, una institución que ha sido clave en la investigación y divulgación matemática en la región. En este contexto, la institución invitada será el Instituto de Matemáticas de la UNAM, sede donde se originó hace más de una década la tradición de divulgación matemática que hoy distingue a la UNAM en Morelia.

Asimismo, la Feria se suma a la conmemoración del 475 aniversario de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México (fundada en 1551), antecedente de la actual Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reafirmando el compromiso histórico de la máxima casa de estudios con la educación pública, la ciencia y la cultura.

Ciencia y comunidad por la paz

En atención al compromiso social con la población michoacana, la Feria Matemática de Morelia 2026 forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa federal que promueve la colaboración entre universidades y dependencias gubernamentales para fortalecer la educación, la investigación y la reconstrucción del tejido social en el estado.

A través del juego, el diálogo y el asombro, la Feria apuesta por la ciencia como herramienta de encuentro, reflexión y esperanza colectiva.

Un esfuerzo colaborativo

Además de las instituciones organizadoras, se cuenta con la colaboración de la Coordinación de Servicios Administrativos de la UNAM Morelia, el Instituto de Matemáticas de la UNAM, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, el Programa Adopte un Talento, el Grupo Tamarindo de Teatro Matemático, la Asociación para la Divulgación Recreativa de las Ciencias A.C. y el H. Ayuntamiento de Morelia.

Una invitación para toda la familia

La invitación está hecha: no dejar a nadie en casa. Desde las infancias hasta las personas adultas mayores encontrarán actividades pensadas para despertar la curiosidad, estimular el razonamiento y compartir momentos memorables en familia con esta Feria Matemática de Morelia 2026 donde se reafirma que las matemáticas son parte viva de nuestra cultura y una herramienta fundamental para comprender el mundo.