Licenciatura en Enfermería obtiene la Opinión Técnica Académica Favorable de la CIFRHS; Yarabí Ávila destaca este logro

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Al conmemorar el 47 Aniversario de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, destacó el trabajo de quienes integran la dependencia para lograr que la Licenciatura en Enfermería obtuviera la Opinión Técnica Académica (OTA) Favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

En este marco, subrayó la importancia de marcar la diferencia para lograr la ventaja competitiva, “nada debe quedarse estático porque sino jamás vamos a poder romper paradigmas”.

Esta celebración, añadió, es una oportunidad de mirar hacia atrás y recordar de dónde venimos, qué hemos hecho para estar el día de hoy aquí, y al mismo tiempo mirar hacia adelante con esperanza y compromiso.

En este sentido, la rectora afirmó que se continuará dando el mayor esfuerzo para que la Universidad siga mejorando, tras señalar que en el 2023 la casa de estudios se encontraba en la posición número 10 entre las mejores universidades públicas y actualmente ocupa el sexto lugar, y la meta es que antes de que termine esta administración se llegue a la quinta posición.

“La historia de nuestra facultad es una historia de lucha, de sueños y de perseverancia, con esos mismos elementos tendremos que seguir trabajando en toda la Universidad”.

La Enfermería no sólo es una carrera, dijo, es una forma de vida, de transmitir valores y convertirlos en esperanza, al referir que esta disciplina es más que una ciencia, es un acto profundo de humanidad. “Es asumir con responsabilidad la vida de los demás, entendiendo que detrás de cada paciente hay una familia que lo espera, un futuro, una esperanza, es vivir con compromiso, porque cuando decidimos ser enfermeras y enfermeros elegimos dedicar la vida al cuidado de la vida misma”.

La rectora refrendó su compromiso de fortalecer a las maestras y maestros a través del Programa de Sustentabilidad Administrativa, al tiempo que reconoció el trabajo que desarrollan en favor de la institución.

Por su parte, el director de la Facultad de Enfermería, Renato Hernández Campos, indicó que la Opinión Técnica Académica Favorable para el programa de la Licenciatura en Enfermería tendrá una vigencia de cinco años, y refirió que es una evaluación que permite mostrar la calidad con la que trabaja la dependencia, “y nos mantiene abiertas las puertas y la seguridad para contar con campos clínicos”.

En este marco, agradeció a la rectora Yarabí Ávila, el que esté en proceso la construcción de un edificio para las Facultades de Enfermería y de Odontología, con lo cual, las y los estudiantes contarán con espacios dignos, de igual forma, destacó que un promedio de 50 profesores han sido favorecidos con el Programa de Sustentabilidad Administrativa, “lo que deja una sensación de justicia, de seguridad, de respaldo y yo podría decirles que de estabilidad y de certeza laboral”.