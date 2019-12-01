Las decisiones que se han tomado en esta administración, han sido por el bien de la UMSNH: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2026.- “Cada decisión que seguiremos tomando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) hasta el último día que me toque esta gestión será por el bien de la casa de estudios, defendiéndola de todos los intereses que la quieren ver caer”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al hacer entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la Generación 2021-2026 de la Licenciatura en Ingeniería Civil.

Tras felicitar a las y los graduados, la rectora reconoció el esfuerzo de cada uno de ellos para alcanzar esta meta, así como el acompañamiento de madres, padres y familiares de los jóvenes. De igual forma, destacó la presencia de directoras y directores de dependencias académicas, así como del personal docente, al referir que los logros alcanzados en este periodo han sido producto del trabajo en equipo con todos los sectores nicolaitas.

“Un elemento fundamental que nos ha permitido fortalecer la actividad académica, deportiva y cultural en la Universidad, tiene que ver precisamente con el trabajo que realizan todas y todos ustedes. En estos edificios se construyen sueños, se construyen esperanzas, se construye futuro, y me da muchísimo gusto saber que el poco dinero que teníamos se pudo extender para transformar cada uno de los espacios de la institución”.

La rectora destacó que actualmente el 100 por ciento de matrícula de licenciatura está acreditada por su calidad, lo que representa el esfuerzo de profesoras, profesores, administrativos y alumnado, así como del mejoramiento de infraestructura, de la vinculación, entre otros elementos. De igual forma, apuntó que el programa de reducción del 57 por ciento del costo de titulación, ha beneficiado a miles de nicolaitas.

Ante las graduadas y graduados compartió que año con año se ha incrementado el número de aspirantes a ingresar a la UMSNH y desafortunadamente no todos tienen la oportunidad de obtener un lugar, “¿qué quiere decir esto?, que debemos de tener un agradecimiento muchísimo más grande a la Universidad Michoacana porque pudimos ingresar y pudimos estudiar gracias al erario público, y con ello tenemos una mayor responsabilidad, ustedes tienen que promover que las siguientes generaciones sigan estudiando”.

Ávila invitó a los jóvenes a conducirse con honestidad y a no olvidar a la Universidad Michoacana, tras referir que es una institución noble, que ha permitido que miles de personas construyan un futuro mejor.

En su mensaje, el director de la Facultad de Ingeniería Civil, Amir Ramiro Guzmán Chávez, precisó que esta generación tiene la distinción de ser la primera formada bajo un Plan de Estudios actualizado, resultado de un importante esfuerzo institucional por fortalecer la calidad y pertinencia de la oferta educativa, en respuesta a las nuevas exigencias del ejercicio profesional.

Este plan de estudios, agregó, representa un avance significativo en la consolidación de nuestro proyecto académico, al incorporar una visión renovada acorde con los desafíos científicos, tecnológicos, ambientales y sociales de nuestro tiempo, y que reafirma el compromiso histórico con la excelencia académica, la innovación y la formación integral de ingenieras e ingenieros civiles, capaces de contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

“Ustedes representan, por tanto, el inicio de una nueva etapa en la historia académica de nuestra Facultad, una generación que abre camino a una nueva visión de la enseñanza de la Ingeniería Civil en nuestra Máxima Casa de Estudios”, precisó.