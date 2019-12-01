La UTM abre convocatoria para nuevo cuatrimestre enero-abril 2026

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia anunció la apertura de su convocatoria para ingresar al cuatrimestre enero-abril 2026. Las carreras disponibles son Gastronomía, Diseño y Moda Industrial, Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Automatización (Mecatrónica), Biotecnología, Energía y Desarrollo Sostenible, y Electromovilidad.

El modelo educativo de la institución combina un 60 por ciento de formación práctica y un 40 por ciento teórica. Este esquema permite a las y los estudiantes obtener dos títulos universitarios, el primero como Técnico Superior Universitario en un periodo de dos años y el segundo como Ingeniería en un año cuatro meses. Además, la universidad mantiene vinculación con empresas y unidades económicas relacionadas con cada sector de estudio.

El registro en línea estará disponible del 27 de octubre al 4 de diciembre de 2025 a través de la página oficial de la Universidad Tecnológica de Morelia. La ficha de examen diagnóstico debe descargarse y pagarse antes del 5 de diciembre en https://bit.ly/4hnvBYN

El costo de la ficha es de 460 pesos y el examen diagnóstico se aplicará el 8 de diciembre en línea. Las y los aspirantes aceptados deberán entregar la documentación en el Departamento de Servicios Escolares de la universidad del 15 al 18 de diciembre.