La UNAM Campus Morelia invita a la Feria Infantil 2026: un encuentro con la ciencia, el deporte y las vocaciones científicas

Morelia, Michoacán a 30 de marzo.– Con el firme propósito de despertar la curiosidad y fomentar el espíritu científico en las niñas, niños y jóvenes michoacanos, la UNAM Campus Morelia abre sus puertas para celebrar la Feria Infantil de Morelia UNAM 2026, la cual se realizará, de forma gratuita, el próximo 22 de mayo del 2026 en las instalaciones del campus universitario que se encuentra en la capital michoacana.

El espacio de la UNAM Campus Morelia, dedicado a la investigación y la enseñanza de las ciencias y las humanidades, se transformará en un dinámico laboratorio vivo y sitio deportivo donde estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de más de 50 actividades que incluyen talleres, demostraciones de ciencias y humanidades, y dinámicas deportivas.

"Nuestro objetivo es provocar vocaciones científicas y, por qué no, inspirar a los futuros científicos mexicanos que Michoacán y el país necesitan", así lo dieron a conocer los organizadores del evento quienes refirieron además que esta actividad busca generar una interacción directa con investigadores y académicos con los pequeños asistentes para que vean la ciencia no como algo lejano, sino como una herramienta fascinante para entender el mundo.

Para lograr tal cometido, la comunidad académica de la UNAM en Morelia se vuelca en este evento para compartir el conocimiento que se genera en sus aulas y laboratorios. Los asistentes podrán explorar temáticas tan diversas como el medio ambiente, los misterios del espacio, la riqueza de los impresos populares, la magia de las matemáticas y la evolución de la Tierra}, esto por mencionar algunas de las temáticas que se abordan durante esta celebración de las ciencias y las humanidades.

En esta edición, participan activamente los institutos, centros y unidades que integran el prestigio del Campus Morelia, quienes buscan inspirar a las y los futuros científicos. Estas instancias son:

· Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA)

· Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES)

· Centro de Ciencias Matemáticas (CCM)

· Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA)

· Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán (IGUM)

· Instituto de Investigación en Materiales Unidad Michoacán (IIM)

· Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR)

· Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia

Es de recordar que Feria Infantil de Morelia UNAM 2026 se realizará en el UNAM Campus Morelia que se encuentra en Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex-Hacienda de San José de la Huerta, en el municipio de Morelia, Michoacán; y está dirigida a niños de preescolar y primaria, así como adolescentes de secundaria quienes pueden acudir en familia o en grupo con sus escuelas previo registro en el link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK8RWTzKYGUJcUdJPaRdjQwJR1GoumkT4h8BCiNr-7My5Epg/viewform

Se invita cordialmente a padres de familia, maestros y al público en general a que no pierdan la oportunidad de acercar a sus infancias y adolescentes a esta gran fiesta del conocimiento.