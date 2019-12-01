La sustentabilidad no es una moda, es una urgencia inaplazable: Ganaderos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 11:39:58

Guadalajara, Jalisco, 3 de octubre del 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fue sede del Primer Congreso Internacional de Ganadería Sustentable de Jalisco, un evento que reunió a productores, especialistas, académicos y estudiantes interesados en promover prácticas ganaderas responsables, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias y estrategias innovadoras para mejorar el manejo del ganado, con un enfoque en la sostenibilidad y la productividad del sector.

El congreso se realizó en el Auditorio Lic. Antonio Leaño Reyes y contó con la participación de autoridades académicas y del sector agropecuario, entre ellas el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico de la UAG; el Ing. Mario Camarena González Rubio, en representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco; la Lic. Leila Edén Winter Guarra, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet); así como líderes de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, José Antonio Ruelas Pérez y el MVZ Alejandro Michel.

Durante la inauguración, el Dr. Petersen destacó el papel de Jalisco en la historia pecuaria del país y la relevancia de la academia en este proceso para conformar una ganadería más sustentable.

“Estamos absolutamente conscientes de la importancia de generar alimentos de calidad y de cuidar el medio ambiente en todas las actividades ganaderas”, afirmó.

En su mensaje también destacó que el orgullo jalisciense se refleja no solo en sus tradiciones, sino también en el liderazgo productivo del estado, reconocido como “el gigante agroalimentario de México”, a lo que continuará contribuyendo la UAG con carreras como Ing. Empresarial Agropecuario y Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Por su parte, el MVZ Alejandro Michel, Secretario de la Unión Ganadera Regional de Jalisco y pionero en ganadería silvopastoril, advirtió que los desafíos globales no pueden enfrentarse de manera aislada.

"La sustentabilidad no es una moda, es una urgencia inaplazable, y la ganadería debe ser parte de la solución", dijo.

Compromiso con la sostenibilidad

Durante el congreso, los asistentes conocieron estrategias que buscan aumentar la productividad y competitividad del sector, sin comprometer la conservación de los ecosistemas ni el bienestar animal.

La Lic. Leila Edén Winter Guarra, representante de la Semadet, comentó que "la Estrategia Estatal de Ganadería Sustentable ya está en marcha y busca integrar políticas públicas y lineamientos técnicos que aseguren un manejo responsable de los recursos naturales”.

Un paso hacia el futuro

Durante el evento, hubo diferentes conferencias con expertos, quienes compartieron sus conocimientos con los asistentes. Una de estas conferencias fue la MVZ Manuel Alejandro Meléndez Aldana, Director de la Ingeniería Empresarial Agropecuario de la UAG, quien impartió la charla “Salud del Suelo: El impacto del pastoreo y las condiciones climáticas”.

El congreso se consolidó como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias, donde los participantes fortalecieron sus capacidades y construyeron alianzas para promover una ganadería responsable y sostenible.

Con este evento, la UAG y Jalisco reafirman su liderazgo en el sector agropecuario, demostrando que es posible producir alimentos de calidad de manera responsable, cuidando el medio ambiente y asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Además de las conferencias en la UAG, en el segundo día se realizó una visita al Rancho La Robleda, en Tepatitlán, Jalisco, donde los participantes realizaron diferentes actividades.