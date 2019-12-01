La sociedad requiere profesionistas con altos compromisos éticos: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Al hacer entrega de cartas de pasante a 380 egresadas y egresados de la Licenciatura como Químico Farmacobiólogo, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, los convocó a tener siempre presente que la sociedad requiere de profesionistas con altos compromisos éticos, con sensibilidad y continuamente preparados.

Acompañada por directoras y directores de las facultades del área de la Salud, la rectora manifestó su satisfacción por acompañar a las y los jóvenes nicolaitas en este logro, de igual forma, reconoció la presencia de las familias, quienes dijo, han sido un soporte para que los graduados concluyan dicha meta.

“En esta Universidad formamos profesionistas con altos valores y uno de ellos es el que les va a permitir tocar puertas y que éstas se abran, y es precisamente trabajar con honestidad”.

En este marco, las y los invitó a acercarse a las personas que les ayuden a construir un mejor futuro, al tiempo que reconoció la labor que realizan profesoras y profesores.

Al dirigirse a las egresadas y egresados, la rectora señaló que, es importante que todas y todos juntos alcen la voz por las personas que no tienen la fuerza en algunas ocasiones para hacerlo, cuando existen injusticias, intolerancia o cuando existe falta a la lucha de los Derechos Humanos. “Las mujeres seguimos abriendo brecha en cada una de las actividades, nosotras trabajamos día a día al igual que los hombres para hacer equipo en una sociedad que así lo requiere”.

Por su parte, la directora de la Facultad de Químico Farmacobiología, Rosa María García Martínez, indicó que hoy concluyen su educación superior 380 estudiantes, a quienes felicitó por concretar este objetivo, al igual que a sus madres y padres por respaldarlos.

Indicó que, las y los egresados cuentan con herramientas y con la formación necesaria para defenderse en el mundo profesional, tras invitarlos a que el desaliento no debilite sus propósitos, a luchar por nuevas metas, así como a no ser indiferentes, “la sociedad los necesita con determinación, esperanza y humanismo, a volar muy alto, el futuro es de ustedes”.

En tanto, el alumno Jesus Jaime Múñoz, en representación de la generación, manifestó que, este momento se traduce en cuatro palabras como son: orgullo, agradecimiento, compromiso y celebración, al tiempo que, reconoció el apoyo de su familia, de las y los maestros, así como de la Universidad Michoacana y de la Facultad de Químico Farmacobiología, “gracias por abrirnos las puertas, por brindarnos educación de calidad y por forjarnos con conciencia social”.