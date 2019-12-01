“La odontología debe innovar sin perder el lado humano”: experto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 14:33:43

Guadalajara, Jalisco, 2 de octubre del 2025.- Con el objetivo de enriquecer la formación académica y profesional de sus estudiantes, la Carrera de Cirujano Dentista de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) recibió al Dr. Lluís Giner Tarrida, Catedrático y Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional de Cataluña y Presidente de la Conferencia de Decanos, quien impartió una conferencia a alumnos, docentes y profesionales del área.

Retos de la odontología en la actualidad

Durante su exposición, el Dr. Giner abordó los principales desafíos que enfrenta la odontología a nivel global, y destacó la necesidad de un enfoque colaborativo entre los sectores público y privado para garantizar una atención accesible, eficiente y centrada en el paciente.

Resaltó también la importancia de la formación continua, la actualización frente a los avances científicos y tecnológicos, así como la promoción de hábitos de salud bucal en la población como pilares esenciales para que la odontología mantenga su relevancia dentro de los sistemas de salud.

“El odontólogo no solo atiende patologías orales, también puede identificar enfermedades generales y contribuir al bienestar integral del paciente, especialmente en una sociedad que está envejeciendo y requiere atención especializada”, explicó.

La visión del especialista

El Dr. Giner compartió su entusiasmo por visitar la UAG y reconoció la excelencia de la institución y su comunidad académica.

Destacó la empatía y la conexión con el paciente como valores indispensables en el ejercicio profesional.

“El odontólogo debe ponerse en el lugar del paciente, comprender sus necesidades y convertirlo en un aliado en el tratamiento. De esta forma, la atención se convierte en un proceso humano y colaborativo”, afirmó.

El Dr. Lluís Giner agregó que el futuro de la disciplina se orienta hacia una odontología más preventiva, en la que los profesionales acompañen y motiven al paciente en el cuidado de su salud bucal para disminuir la incidencia de patologías.

Mensaje para los futuros odontólogos

Al dirigirse a los estudiantes, el especialista invitó a no tener miedo ante los retos de la profesión y a ver la actualización constante como una oportunidad y no como una carga.

“Se prepararán toda la vida, pero esto no es un peso, es una alegría y un reto intelectual. Si tienen vocación, esta es la mejor profesión que pueden elegir, porque no solo alivian el dolor, también devuelven confianza, seguridad y autoestima a los pacientes”, comentó.

Finalmente, mencionó que la clave del éxito en la práctica odontológica es mantener siempre al paciente en el centro de la atención.

“Miren siempre a la excelencia y recuerden que el paciente es lo primero. Si lo ponen en primer lugar, todo lo demás llegará”, concluyó.