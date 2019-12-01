La Enfermería es una de las profesiones más nobles que existen

Guadalajara, Jalisco, 18 de agosto del 2025.- La Enfermería es una de las profesiones más nobles y esenciales en el sector salud. Sin embargo, todavía existen muchos mitos que distorsionan la percepción sobre lo que realmente hacen los profesionales de esta área y que podrían alejar a las personas que desean estudiar esta Carrera.

Por ello, te compartimos los mitos y realidades de la enfermería y por qué estudiar esta Carrera es una gran decisión.

Si estás considerando estudiar esta carrera, es importante que conozcas las realidades detrás de estos mitos y por qué elegir enfermería puede ser una de las mejores decisiones para tu vida personal y profesional.



Mito 1. “Los enfermeros solo siguen órdenes de los médicos”.

Realidad: La Enfermería es una disciplina autónoma y científica. Los Licenciados en enfermería evalúan, diagnostican, planean y ejecutan planes de atención de forma independiente. Son estrategas del cuidado, con habilidades clínicas, capacidad de liderazgo y juicio crítico.



Mito 2. “La Enfermería es solo para mujeres”.

Realidad: Aunque históricamente ha sido una profesión más común entre mujeres, cada vez más hombres estudian Enfermería y se destacan en áreas clínicas, de gestión, investigación y docencia. Es una carrera abierta y enriquecida por la diversidad de género.



Mito 3. “Es una carrera de bajo perfil”.

Realidad: La Enfermería es una de las profesiones más demandadas y valoradas a nivel global. Sus egresados son vitales en la atención médica, la prevención de enfermedades, la salud comunitaria y la gestión hospitalaria. Además, ofrece amplias oportunidades de crecimiento y especialización.



Mito 4. “Solo se trata de asistir al paciente".

Realidad: El profesional de Enfermería no solo asiste, sino que lidera, investiga, educa y toma decisiones críticas en situaciones complejas. Su rol abarca desde el primer contacto con el paciente hasta la planeación de políticas de salud.



Mito 5. “No puedes innovar y crecer”.

Realidad. Los profesionales de Enfermería pueden especializarse, liderar equipos de salud, emprender proyectos de investigación, implementar tecnologías de atención avanzada y participar en programas internacionales.



Todo esto lo puedes lograr si decides estudiar Enfermería en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), institución que promueve el desarrollo global a través de alianzas como la de Arizona State University (ASU), movilidad académica y acceso a redes de salud de alcance mundial. La enfermería moderna exige líderes capaces de transformar sistemas de atención y generar impacto real en comunidades.



¿Por qué estudiar Enfermería?

La Carrera de Enfermería te prepara para impactar vidas desde la ciencia, la empatía y la acción. Es una carrera que combina vocación, conocimiento técnico y compromiso social, con grandes oportunidades de empleo, desarrollo internacional y satisfacción personal.

En instituciones como la UAG, estudiar enfermería significa formarte como un líder humanista con visión global, con acceso a:

Prácticas clínicas desde el inicio.

Tecnología avanzada y simuladores médicos.

Programas de movilidad internacional.

Alianzas académicas internacionales.

Además, formarás parte de una comunidad con valores sólidos que te permitirá destacarte como un profesional íntegro, preparado para los retos del mundo actual.

¡Sé parte del esta gran carrera!

Rompe los mitos y únete a la realidad para descubrir por qué estudiar Enfermería puede ser el inicio de una carrera con propósito, impacto y futuro. Conviértete en el líder que transforma vidas. ¡Estudia enfermería en la UAG!