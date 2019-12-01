La educación de calidad se construye sobre la base de las condiciones laborales justas y humanas, señala Yarabí Ávila 

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- “Creemos firmemente que la educación de calidad se construye también sobre la base de las condiciones laborales justas y humanas”, señaló la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, tras refrendar que se continuará fortaleciendo a las y los docentes nicolaitas.

Lo anterior, durante el acto con motivo del 51 aniversario de la escuela preparatoria “José María Morelos y Pavón”, en donde la rectora destacó que esta dependencia es ejemplo de compromiso, entrega y esperanza en la formación de las juventudes.

De igual forma, precisó que la educación media superior y superior es una etapa crucial para miles de jóvenes, ya que es ahí donde se comienzan los sueños y se trazan los caminos hacia el futuro, por ello apuntó que la UMSNH reafirma el compromiso de implementar las estrategias educativas que garanticen una formación integral.

“Seguiremos promoviendo métodos de enseñanza innovadores y participativos, debemos fortalecer el acompañamiento emocional y académico, debemos seguir impulsando el deporte, la lectura, la escritura, pero sobre todo un pensamiento crítico, debemos seguir integrando la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura como herramientas para aprender a pensar, pero también para aprender a convivir y a vivir con sentido”.

La rectora apuntó que en lo que resta de su administración se continuará reforzando el fortalecimiento de las y los estudiantes, así como de las maestras y maestros, al señalar que debe ser un compromiso indeclinable apoyarlos, “así mismo brindarles con certeza esa justicia laboral que se ha buscado durante muchos años, la certeza laboral no solamente significa estabilidad en el empleo, significa tranquilidad en el hogar, bienestar en la familia y motivación para seguir formando con amor y con dedicación a las nuevas generaciones”.

A las alumnas y alumnos los exhortó a conducirse siempre con ética y con honestidad, tras referir que lo que hagan el día de hoy tendrá una repercusión en el futuro.

“En este aniversario número 51, donde llevamos orgullosamente el nombre de José María Morelos y Pavón, quien nos enseñó que la justicia y la educación son pilares importantes para un pueblo libre, téngalo siempre presente, que el legado de Don José María Morelos y Pavón nos inspire a actuar con rectitud, con humildad y compromiso con el bien común, eso es la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres, nuestras madres y sobre todo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, afirmó.

Por su parte, la directora de la dependencia, Rosa Vanessa Sánchez Ojeda, reconoció la labor de quienes integran la preparatoria, y remarcó que la labor educativa está inmersa en un proceso de las nuevas tecnologías de la información, la conectividad y la inteligencia artificial, “hoy no se enseña como hace 10 años, los maestros están actualizándose y adaptándose a estas nuevas realidades, la visión de nuestra rectora al respecto es de reconocerse, pues su administración ha roto paradigmas, logrando posicionar a nuestra Máxima Casa de Estudios a nivel nacional”.

Afirmó que este aniversario no solamente trata de recordar la fundación de esta escuela, “sino demostrar que somos dignos herederos de aquellos que tuvieron la visión de crear nuestra Universidad y nuestra preparatoria”.

En representación de la planta docente, la profesora Sandra Escobar García, destacó el compromiso y la alta preparación de las y los maestros, tras destacar el esfuerzo continuo por actualizarse, innovar y ofrecer una educación de calidad.

De igual forma, reconoció el trabajo realizado por las autoridades universitarias, quienes dijo, han demostrado sensibilidad y compromiso al impulsar acciones que brindan certeza laboral a los profesores de Asignatura B, “este proceso de regularización de carga académica representa un avance significativo, no sólo dignifica la labor docente sino que también reduce la carga administrativa y permite que nuestros profesores dediquen más tiempo a proyectos académicos de investigación”.

Por parte del alumnado, el estudiante Juan Pablo Huerta, agradeció a la rectora Yarabí Ávila por el apoyo brindado a la preparatoria, y destacó la labor del profesorado en la formación del alumnado. De igual forma, invitó a las y los asistentes a convertirse en constructores de una sociedad que exige amor y cultura en igualdad de condiciones para los mexicanos, así como a defender a la patria.