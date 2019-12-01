Justicia laboral, pilar del Plan Michoacán: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 27 de marzo del 2026.- ​La secretaria de Educación, Gaby Molina, destacó que la transformación del sistema educativo es una pieza fundamental del Plan Michoacán para la Justicia y la Paz, bajo la premisa de que la paz no se decreta, sino que se construye desde las aulas. En este sentido, señaló que se recuperó la rectoría del Estado, logrando por primera vez en años tres ciclos escolares completos y consecutivos.

​Como parte de las acciones de orden y honestidad del Plan, la titular de la Secretaría de Educación (SEE) informó que se realizaron más de 29 mil acciones de regularización laboral y se otorgaron más de 10 mil basificaciones. Estas medidas buscan dignificar la labor docente y terminar con la incertidumbre que afectaba a miles de familias trabajadoras de la educación.

​Gaby Molina subrayó que, para garantizar la transparencia, hoy el 100 por ciento del magisterio recibe su pago por tarjeta bancaria. Con esta medida se eliminaron los intermediarios y los actos de corrupción, asegurando que las maestras y los maestros cobren de manera puntual y completa.

​La funcionaria estatal manifestó que pasar de un sistema opaco a uno transparente tiene un impacto directo en la armonía social del estado. Al ofrecer un rumbo claro y estabilidad financiera al sector, se fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones educativas.

​Finalmente, Gaby Molina reiteró que el Plan Michoacán para la Justicia y la Paz exige resultados probados y una capacidad de gestión constante. Aseguró que el compromiso del gobierno es seguir trabajando con honestidad para consolidar un modelo educativo que ya está funcionando en beneficio de Michoacán.