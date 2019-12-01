Jugadoras del Atlético Morelia-UMSNH Femenil dominan el “equipo ideal” de la Liga TDP 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 19:31:24
Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- La Liga de Tercera División Profesional (TDP) Femenil dio a conocer su equipo ideal de la primera vuelta de la temporada, en el que destaca la presencia de cuatro jugadoras del Atlético Morelia-Universidad Michoacana, que ha sido la sensación del Grupo 5 al cerrar como sublíder. 

Las nicolaitas que integran el “11 ideal”, en el que se tomó en cuenta a las más de mil 500 futbolistas de los 53 clubes que conforman la Liga TDP Femenil, son: las mediocampistas Aixa Gutiérrez, Evelin Yépez y Yohara Soria, así como la delantera y goleadora, Adriana Ramírez.   

Después de 9 jornadas, Aixa ha participado en ocho partidos y suma 688 minutos, mientras que Evelin ha jugado en ocho encuentros, acumula 709 minutos y ha marcado tres goles. 

Yohara ha tenido actividad en cinco compromisos y registra 145 minutos, por su parte, Adriana ha estado presente en siete duelos, con lo que acompleta 630 minutos y con sus 13 goles es la goleadora del Grupo 5 y a nivel nacional.  

Cabe mencionar que tras la primera vuelta, el representativo de la Universidad Michoacana suma 24 puntos, sólo uno por debajo del primer lugar, luego de ocho victorias, una derrota, 25 goles a favor, con lo que se sitúa como una de las mejores ofensiva, además de seis tantos en contra.

