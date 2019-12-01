-->

Invita Gaby Molina a seminario clave sobre Salud Mental en la niñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 15:29:10
Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gaby Molina, invita a la comunidad educativa, personal docente, directivos y padres de familia a sumarse al seminario virtual "Indicadores de Salud Mental en NNA" este miércoles, en el marco del Día Mundial de la Salud Metal que se celebra el viernes 10 de octubre. Estas acciones son esenciales para fortalecer el bienestar integral de la niñez y la juventud michoacana, principio fundamental en la visión de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El seminario, realizado en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), busca dotar de herramientas prácticas al personal escolar para identificar y atender las necesidades socioemocionales de sus estudiantes. La SEE afirma que el cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes (NNA) es esencial para construir comunidades educativas inclusivas y solidarias, pilares de una formación enfocada en el desarrollo humano integral.

La sesión informativa se llevará a cabo a través de una transmisión en vivo en el Facebook oficial de CONASAMA. Los interesados pueden acceder directamente a la retransmisión por medio de la siguiente liga: https://www.facebook.com/share/16iab4JuU4/.

Será impartido por el director de Estrategia y Procesos de la CONASAMA, Víctor Orozco Estrada, quien compartirá conocimientos y estrategias clave para el acompañamiento emocional en los entornos escolares. La transmisión se efectuará este miércoles 8 de octubre en punto de las 15:00 horas.

Esta actividad forma parte de la respuesta del sector educativo a las necesidades actuales de los estudiantes, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. La secretaria Gaby Molina reitera la importancia de que el personal docente aproveche este espacio de formación para reforzar su labor en favor del sano crecimiento y desarrollo de los estudiantes. El seminario no necesita registro previo.

