Invierte USEBEQ más de 500 mdp en rehabilitación de escuelas de educación básica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 09:37:37

Querétaro, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) invirtió durante 2025 un monto superior a los 500 millones de pesos, para rehabilitar y mejorar 685 planteles públicos de educación básica, beneficiando a más de 78 mil estudiantes en todas las regiones de la entidad.

Esta acción reafirma el compromiso del gobernador, Mauricio Kuri González, por garantizar que niñas, niños y adolescentes aprendan en escuelas dignas, seguras y funcionales, en un esquema de igualdad de oportunidades, sin importar la comunidad en la que vivan.

Dichos recursos fueron destinados a fortalecer la infraestructura escolar mediante la entrega de insumos como pintura, mobiliario, impermeabilizante, luminarias, loseta, minisplits, ventiladores, pantallas y equipo de cómputo, elementos fundamentales para mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, ha recorrido durante este año diversas regiones del estado para supervisar y entregar estos apoyos, poniendo especial atención en las zonas con mayores necesidades y en los planteles afectados por las lluvias.

“Esta inversión representa una apuesta clara por el presente y el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Nuestra labor es estar cerca de las escuelas, escuchar sus necesidades y actuar con oportunidad”, expresó.

La autoridad educativa reiteró que se continuarán impulsando acciones contundentes para mejorar los planteles públicos y garantizar que todos los estudiantes de Querétaro tengan acceso a entornos seguros y funcionales, reforzando así los principios de equidad, calidad educativa e igualdad de oportunidades que guían a la actual administración.