Investigación nicolaita al servicio de la sociedad, enfatiza Yarabí Ávila en Tercer Informe de Labores

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- “Tenemos claro que sin ciencia no hay presente, ni futuro, y en el 2025 se demostró que somos la institución que más proyectos de innovación tiene en Michoacán”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al compartir diversas acciones y logros alcanzados en el ámbito de la ciencia y la investigación en el marco del Tercer Informe de Labores.

Ante la comunidad universitaria, compartió que en el 2025, la casa de estudios obtuvo ocho nuevos Títulos de Patente, alcanzando un total de 10 patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“Estas son soluciones que se hacen a problemas reales, y que son desarrolladas por nicolaitas comprometidos con su sociedad”. En este sentido, reconoció el trabajo de las y los investigadores, tras referir que es una labor que no es de días o de meses, sino de años de esfuerzo.

De igual forma, precisó que se financiaron 485 proyectos de investigación de docentes y 11 proyectos de investigación de estudiantes de bachillerato y de licenciatura. “Reconocemos también a los 143 egresadas y egresados galardonados con el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia consolidando el liderazgo nacional de la Universidad Michoacana en este tipo de reconocimientos”.

Ávila resaltó que el Tianguis de la Ciencia se ha fortalecido y año con año convoca a personas de todas las edades, el cual logró una afluencia de 36 mil visitantes en el año 2025, evento en el que se llevaron a cabo 548 talleres.

Agregó que dicha acción actualmente forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el fin de difundir la ciencia, y sobre todo de incidir para que las niñas, niños y jóvenes deseen estudiar en la UMSNH y alejarse precisamente de los sectores que destruyen su futuro.

“La Universidad Michoacana al acercar el Tianguis de la Ciencia, al hacerlo itinerante en los diferentes municipios provocará que varios jóvenes puedan soñar con estar en la Universidad, en convertirse en nicolaitas y así cambiar su futuro y el de su familia”.