Internet gratuito para todos; 12,500 estudiantes se registran el primer día al programa DATA: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- Tras el anuncio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre el programa DATA, mediante el cual estudiantes de preparatorias y universidades públicas obtendrán acceso gratuito a internet, el primer día se recibieron 12 mil 500 solicitudes de registro, informó el tesorero estatal, Luis Navarro, quien destacó que se trata de una plataforma de acceso fácil, rápido, confiable y transparente.

El funcionario señaló que el periodo de registro inició el miércoles de esta semana y permanecerá abierto hasta el 8 de marzo, por medio de la plataforma https://data.michoacan.gob.mx/, donde se deberá anotar la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y la matrícula escolar para ingresar al formulario de solicitud y posteriormente llenarlo con datos como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, matrícula, grupo, grado, semestre y nivel o carrera.

En caso de ser mayor de edad, se deberá registrar un correo electrónico actualizado, además de un número telefónico; de lo contrario, el padre, madre o tutor deberán autorizar el trámite. Asimismo, es indispensable colocar el nombre oficial de la institución educativa y la clave de dicho centro de trabajo para completar el registro. En el caso de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, deberán indicarlo al final de la solicitud.

Por último, el funcionario subrayó que, por indicaciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del 17 al 27 de marzo se entregarán los chips a estudiantes de toda la entidad que se hayan registrado correctamente, quienes accederán a 4 GB de internet gratuito.