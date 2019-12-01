Inicia USEBEQ etapa de zona del programa matemáticas activas en secundarias

Querétaro, Querétaro, 19 de enero del 2026.- Con el propósito de desarrollar un pensamiento lógico y crítico, que fortalezca los saberes y el aprendizaje de las matemáticas en las y los jóvenes de secundaria, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), arrancó la etapa de zona del tercer encuentro de matemáticas activas en su modalidad de secundarias generales, técnicas y telesecundarias, en la escuela "Epigmenio González", del municipio de Querétaro.

Acompañada por el secretario general de la Sección 24 del SNTE, Francisco Ramírez Labra, la directora de Educación Secundaria de la USEBEQ, Georgina Díaz de León Rodríguez, señaló que el aprendizaje de las matemáticas de manera lúdica, conforma actitudes y valores, cuyo fortalecimiento contribuye al desarrollo integral, intelectual y socioemocional de las y los estudiantes.

"Las matemáticas no solo se trata de números, también nos ayudan a formar actitudes y valores, por eso, desde que iniciamos el programa de matemáticas activas, lo que se busca es la integración, la colaboración, ver y vivir las matemáticas desde lo lúdico, en donde los alumnos las analicen y las reflexionen desde otra perspectiva que les ayude a resolver problemas de la vida cotidiana", afirmó.

Destacó que la participación de madres y padres de familia es clave para el desarrollo de estas actividades en el acompañamiento y la motivación constante de las y los estudiantes, reforzando habilidades como el cálculo mental y la resolución de problemas aplicables a la vida diaria.

Asimismo, explicó que el enfoque de Matemáticas Activas impulsa la socialización, la sana competencia y el pensamiento lógico, reduce la ansiedad matemática, fortalece la autoestima académica y fomenta la resiliencia y la tolerancia a la frustración, al entender el error como parte del aprendizaje, con el objetivo de que las y los adolescentes descubran que las matemáticas pueden ser útiles, comprensibles y disfrutables.

En la etapa de zona, de aquí y hasta el mes de marzo, participarán 12 mil 492 estudiantes de 347 escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias de los 18 municipios, quienes compartirán, entre otras, actividades lúdicas, resolución de problemas, cálculo mental y pensamiento lógico matemático.